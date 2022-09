Dax wegen Gaskrise niedriger erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Wegen der drohenden Energiekrise wird der Dax nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern am Montag niedriger starten.

Am Freitag hatte er 3,3 Prozent auf 13.050,27 Punkte zugelegt. Robuste US-Arbeitsmarktdaten hatten die Zinsängste der Investoren in Europa gelindert und die Stimmung zum Wochenschluss spürbar aufgehellt.[L8N3093KU]

Der russische Energieriese Gazprom hatte am Freitagabend mitgeteilt, bis auf weiteres kein Gas über die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland und in andere europäische Staaten zu liefern. Als Grund führte Gazprom an, dass bei Wartungsarbeiten ein Öl-Leck entdeckt worden sei. Die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde und Siemens Energy als Lieferant von Pipeline-Technik widersprachen dieser Darstellung.

Die US-Börsen bleiben am Montag feiertagsbedingt geschlossen. Hierzulande stehen das Stimmungsbarometer für die deutschen Einkaufsmanager und die europäischen Einzelhandelsumsätze im Kalender.

Zudem überprüft die Deutsche Börse am Abend die Zusammensetzung ihrer Aktienindizes. Zahlen des Datenanbieters Refinitiv zufolge wird die Commerzbank vier Jahre nach ihrem Abstieg aus dem Dax voraussichtlich ein Comeback in der ersten deutschen Börsenliga feiern.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.050,27

Dax-Future

12.609,00

EuroStoxx50

3.544,38

EuroStoxx50-Future

3.434,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

31.318,44 -1,1 Prozent

Nasdaq

11.630,86 -1,3 Prozent

S&P 500

3.924,26 -1,1 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

27.638,33 -0,1 Prozent

Shanghai

3.189,89 +0,1 Prozent

Hang Seng

19.182,29 -1,4 Prozent

(Bericht von Hakan Ersen und Anika Ross, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)