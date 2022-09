Finnland und Schweden unterstützen Energiekonzerne mit Liquidität

Finnland und Schweden kündigen milliardenschwere Liquiditätsgarantien an, um den Energiekonzernen in ihren Ländern zu helfen. „Das hat die Voraussetzungen, eine Art Lehman Brothers der Energiewirtschaft zu werden“, erklärte Finnlands Wirtschaftsminister Mika Lintila zur Lage auf dem Energiemarkt. Die Pleite der US-Bank 2008 war ein Schlüsselmoment der weltweiten Finanzkrise.

Die Regierung in Helsinki will den Angaben zufolge zehn Milliarden Euro bereitstellen, jene in Stockholm umgerechnet etwa 23 Milliarden. Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson stellte den Schritt am Samstag in Aussicht.

Primär geht es darum, den Energieunternehmen Liquiditätsgarantien zur Verfügung zu stellen, damit Sicherheitsleistungen die für den Handel benötigt werden getätigt werden können. Mit den Preissteigerungen an der skandinavischen Nasdaq sind auch die Anforderungen an die Sicherheitsleistungen in die Höhe geschnellt. (Reuters)