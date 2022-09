Henkel: Große Wachstumsfantasie mit Klebstoffen für Elektroautos!

Werbung

Wenn Aktien von Unternehmen, die Produkte des täglichen Bedarfs anbieten und über starke Marken verfügen, deutlich zurückkommen, resultieren daraus Chancen. Henkel ist jedem Verbraucher ein Begriff, da man mit den Marken, wie Persil, Schwarzkopf, Pritt, Sidolin und Somat jeden Tag in Berührung kommt. Diese verschwinden auch nicht aus den Regalen und dem Einkaufswagen der Verbraucher. Das macht die Henkel-Aktie nach der Kurshalbierung in den letzten Jahren attraktiv. Zudem entsteht mit dem Klebstoffgeschäft für Elektrofahrzeuge ein bedeutsamer Wachstumsmarkt in dieser Dekade, der für dauerhaft höhere Umsätze mit margenstarken Klebern sorgen wird.

Russland-Rückzug und langsame Strukturanpassung belasten

Was für die Henkel-Aktie in diesem Jahr ein Belastungsfaktor war, war der zu langsame Ausstieg aus Russland und Belarus. Das Unternehmen hatte erst im April beschlossen, die Geschäftsaktivitäten dort einzustellen. Denn lange Zeit war Russland für Henkel ein attraktiver Absatzmarkt. Hintergrund für die zögerliche Haltung war das bedeutsame Engagement in dieser Region, denn Henkel erzielte in Russland gut 1 Milliarde Euro an Umsatz. Das sind 5 Prozent der Konzernerlöse. Bis Jahresende soll das Russlandgeschäft abgestoßen sein. Damit dürfte sich auch das Image wieder verbessern. Doch Henkel muss an der Konzernstruktur arbeiten, da zuletzt die Kostenbelastungen trotz höherer Preise nicht kompensiert wurden. Eine Idee des Unternehmens ist es, das Kosmetikgeschäft mit dem Wasch- und Reinigungsmittelbusiness zusammenzulegen. Es soll unter dem Namen „Henkel Consumer Brands“ geführt werden. Damit sollen Kosten eingespart und die Verhandlungsmacht gegenüber dem Handel verbessert werden. Wenn das gelingt, ist mit positiven Umsatz- und Ergebniseffekten auf mittelfristige Sicht zu rechnen.

In Elektroautos wächst der Klebstoff-Content auf 250 Euro

Den bedeutsamsten Wachstumstreiber kann der Übergang zu Elektroautos in dieser Dekade darstellen. In diesen wird der Klebstoff-Content laut Henkel deutlich zunehmen. Es wird davon ausgegangen, dass Klebstoff für 250 Euro an Wert je Fahrzeug zum Einsatz kommt. In Verbrennern taxiert Henkel diesen nur auf 100 Euro. Dafür gibt es mehrere Gründe. Kleber kann Schrauben ersetzen und ist damit leichter und kostengünstiger. Wenn Strukturbatterien verwendet werden, dann kommt mehr Kleber zum Einsatz. Bei diesen werden nämlich die Batteriezellen in der Karosserie verteilt. Des Weiteren kann der Klebstoff die Wärme leiten und damit vor einer Überhitzung schützen. Auch offeriert Henkel leitfähige Elektrodenbeschichtungen und dielektrische Beschichtungen. „Leitfähige Grundierungen für Kathoden oder Anoden reduzieren den Innenwiderstand und erhöhen die Haftung zwischen dem aktiven Material und der Stromabnehmerfolien von Batteriezellen, wodurch die Gesamtlebensdauer verbessert wird“, so Henkel. Die wachsende Marktdurchdringung von Elektroautos wird damit das größte Segment von Henkel, die „Adhesive Technologies“, einen Schub geben. Zum Halbjahr wuchs es um 15 Prozent auf 4,752 Milliarden Euro und stand für über die Hälfte der Konzernerlöse. Die bereinigte EBIT-Marge des Segments wies mit 13,6 Prozent den höchsten Wert innerhalb des Konzerns auf.

Das KGV von Henkel sinkt auf 12,6

Eine Neuaufstellung der Konzernstruktur, mehr Verbraucherausgaben sowie höhere Erlöse im Klebstoffsegment sollten über die nächsten Jahre für ein Unternehmenswachstum sorgen. Im Jahr 2022 ist mit einem Umsatzwachstum von 4,5 bis 6,5 Prozent auf ca. 21 Milliarden Euro zu rechnen. Der Nettogewinn dürfte laut dem Unternehmen bei rund 2,85 Euro je Aktie landen. Ab dem Jahr 2023 rechnet der Factset-Konsens wieder mit einem Wachstum. So könnte Henkel bis 2024 auf einen Umsatz von 22,93 Milliarden Euro bei einem Nettogewinn von 4,84 Euro je Aktie kommen. Auf dieser Basis liegt das KGV bei nur 12,6. Für einen Anbieter von Produkten des täglichen Gebrauchs mit einer neuen Wachstumsfantasie durch Elektroautos ist das moderat. Zudem sollte Henkel in den nächsten Jahren die Dividende steigern. Für dieses Jahr könnten 1,85 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, was eine Rendite von 3 Prozent bedeutet.

Stand: 05.09.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion