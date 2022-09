Kion Group - Die große Schaltstelle

Traderinnen und Trader lieben solche Schlüsselmarken, wie sie derzeit bei der Kion-Aktie vorliegen. Schließlich definieren diese „make or break“-Niveaus regelmäßig Level, an denen ein Basiswert in Bewegung kommt. Im konkreten Fall messen wir der langfristigen Aufwärtstrendlinie seit 2013 (akt. bei 37,93 EUR) eine extrem hohe Bedeutung zu. Zuletzt stoppte hier der scharfe Kursverfall seit November vergangenen Jahres von über 100 EUR auf unter 40 EUR. Entsprechend wichtig ist es, die beschriebene Trendlinie auch in Zukunft zu verteidigen. Ansonsten müsste das Papier den nächsten Nackenschlag verkraften. Für eine erste Stabilisierung ist dagegen eine Rückeroberung der diversen Tiefpunkte der letzten sechs Jahre bei 40/41 EUR vonnöten. Für eine echte Trendwende bedarf es sogar mehr. Konkret: Eines Spurts über das Erholungshoch vom Juli (47,12 EUR), denn dann könnten Anlegerinnen und Anleger von einem abgeschlossenen Doppelboden ausgehen (siehe Chart). Per Saldo steuert die Kion-Aktie somit auf eine klassische Entscheidungssituation zu. Das Motto lautet dabei: „Hopp oder top!“.

Kion Group (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Kion Group

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.