OTS: ]init[ AG für digitale Kommunikation / ]init[ übernimmt Schweizer ...

]init[ übernimmt Schweizer Ironforge Consulting AG (FOTO) Berlin (ots) - ]init[ erweitert sein internationales Public-Sector-Geschäft und unterstützt das Schweizer Beratungshaus Ironforge sein Portfolio für durchgehende Ende-zu-Ende-Digitalisierung weiterzuentwickeln. Seit dem 1. September hält die ]init[ AG für digitale Kommunikation (https://www.init.de/) 100 Prozent der Anteile des Schweizer IT-Beraters Ironforge (https://www.ironforge.ch/) . Die Ironforge Consulting AG ist ein seit 2009 etablierter Player am Schweizer Markt mit 35 Mitarbeiter:innen. Zu den Kunden des Unternehmens gehört ein Großteil der Schweizer Bundesministerien - unter anderem die Schweizer Bundeskanzlei, das Eidgenössische Department für Auswärtige Angelegenheiten und das Eidgenössische Department des Innern. Daneben ist die Ironforge auch für verwaltungsnahe Unternehmen wie die Schweizer Post und die Swisscom tätig. Ironforge hat unter anderem am Aufbau eines Schweizer ePortals für die Verwaltung mitgewirkt. "Ironforge und uns verbindet eine übereinstimmende Kultur, eine sehr ähnliche DNA und der starke Fokus auf die öffentliche Verwaltung. Wir freuen uns deshalb, dass wir die Ironforge mit unseren langjährigen Erfahrungen in der Ende-zu-Ende-Digitalisierung im Public Sector fördern und im weiteren Wachstum unterstützen können. Damit wollen wir die digitale Transformation der ebenfalls föderal organisierten Verwaltung der Schweiz mit gestalten." kommentiert Harald Felling, CEO der ]init[ AG . Gianni Lepore, Geschäftsführer der Ironforge AG : "Mit ]init[ als erfahrenem Partner wird Ironforge seine Erfolgsstory mit noch mehr Power fortsetzen. Wir wollen unsere Leistungstiefe und -breite wesentlich erweitern, um unsere Kund:innen noch besser bei IT-Projekten und Digitalisierungsvorhaben zu unterstützen. Damit wollen wir ein zentraler Treiber der nutzerzentrierten Digitalisierung für die Schweizer Verwaltung werden. " Die Partnerschaft wird die Position von Ironforge in seinen Kernmärkten in der Schweiz weiter stärken und in die Lage versetzen, die Schweizer Verwaltung entlang des gesamten Digitalisierungsprozesses zu begleiten. Das Unternehmen richtet sich damit auf die weiter wachsende Nachfrage nach einer ganzheitlichen Digitalisierung im öffentlichen Bereich aus und schafft Angebote für eine konsequente Einführung und Optimierung von Frontend- und Backendlösungen. Das bisherige Management-Team der Ironforge um die beiden Geschäftsführer Roberto Santovito und Gianni Lepore wird in der bestehenden Form die weitere Erfolgsgeschichte des Unternehmens aktiv mitgestalten. Beide bleiben am Unternehmen beteiligt, um den Ausbau der Ironforge gemeinsam mit ]init[ voranzutreiben. Harald Felling, CEO der ]init[ AG, wird im Gegenzug den Verwaltungsrat der Ironforge AG verstärken. Beide Parteien einigten sich darauf, keine finanziellen Einzelheiten der Transaktion offenzulegen. Die auf Zusammenschlüsse und Akquisitionen spezialisierte Firma Trium hatte die Übernahme initialisiert. Die ]init[ AG hat seit vielen Jahren internationale Erfahrung im öffentlichen Sektor und bereits zahlreiche Digitalisierungsprojekte außerhalb Deutschlands umgesetzt - unter anderem für die NATO, die Europäischen Kommission und das Europäische Patentamt sowie in Ost-Europa, dem Mittleren Osten, Nordafrika und Asien. Die Partnerschaft mit der Ironforge verstetigt jetzt das Engagement im DACH-Raum und ist ein starkes Commitment für den Public Sector in der Schweiz. Über die ]init[ AG für digitale Kommunikation Die ]init[ AG für digitale Kommunikation ist einer der führenden Full-Service-Dienstleister für Digitalprojekte in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt in Berlin, Bremen, Hamburg, Köln, München und Mainz über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (nach FTE). Mit einem Honorarumsatz von über 138 Mio. Euro gehört ]init[ laut BVDW-Ranking 2022 zu den zehn wachstumsstärksten Internetagenturen. Im Ranking der Anbieter von Digital Experience Services von Lünendonk & Hossenfelder zählte ]init[ 2021 als "Rising Star" mit einer Verbesserung auf Platz 13. Zu den über 500 Kunden von ]init[ gehören das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung sowie zahlreiche Bundes- und Landesministerien, die Continental AG, BSH Hausgeräte und Heidelberg Cement. Über die Ironforge Consulting AG Die Ironforge Consulting AG ist ein unabhängiges und neutrales IT-Beratungsunternehmen mit Sitz in Muri bei Bern und seit September 2022 eine Tochterfirma der deutschen ]init[ AG für digitale Kommunikation. Die Ironforge Geschäftsleitung bilden Roberto Santovito (COO) und Gianni Lepore (Gründer und CEO). Sie sind die ersten Ansprechpartner für alle Belange. In den Kernbereichen Project Services und Business Services unterstützt Ironforge ihre Kundinnen und Kunden von der Planung und Konzeption bis zur Umsetzung ihrer ICT-Vorhaben. Die Berater sind unter anderem erfahrene IT-Projektleiter, Business-Analysten und polyvalent einsetzbare IT-Experten. Zu den Kunden gehören nebst zahlreichen Schweizer Bundesämtern und verschiedenen Kantonen, auch verwaltungsnahe Unternehmen. Ironforge beschäftigt zurzeit 35 Mitarbeitende und wurde 2009 gegründet. Pressekontakt: PR-Kontakt ]init[ AG Sascha Lansmann Phone +49 30 97006 759 mailto:Sascha.Lansmann@init.de PR-Kontakt Ironforge Consulting AG Gianni Lepore Phone: +41 31 511 23 24 E-Mail mailto:g.lepore@ironforge.ch Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125940/5313246 OTS: ]init[ AG für digitale Kommunikation