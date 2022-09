Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zum Entastungspaket

LEIPZIG (dpa-AFX) - 'Leipziger Volkszeitung' zum Entastungspaket

Das Wichtigste haben die Koalitionäre aber gesagt, und darauf kommt es an: Der Grund für die Krise liegt nicht in Wirtschaft, Politik oder Gesellschaft. Es sind der russische Krieg gegen die Ukraine und seine Auswirkungen. Wladimir Putin ist eine Gefahr für den Frieden in Europa. Die Bundesregierung unterstützt die Ukraine in ihrem Kampf gegen Tod und Verderben und federt mit viel Geld soziale Folgen im eigenen Land ab. Das ist der Zusammenhang zu hiesigen Wohlstandseinbußen. Und das ist der Preis, um Frieden und Freiheit auch in Deutschland zu sichern./yyzz/DP/zb