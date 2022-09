Tagesausblick für 06.09.: DAX deutlich schwächer – Energiekrise belastet

Der am Freitagabend nach Xetra-Handelsschluss verkündete Gaslieferstopp des russischen Gazprom-Konzerns über die Nord-Stream-1-Pipeline hat die Stimmung am deutschen Aktienmarkt belastet. Der DAX® fiel nach den starken Kursgewinnen vom Freitag infolge des US-Arbeitsmarktberichts wieder deutlich zurück. Neue Corona-Lockdowns in China belasteten die Stimmung zusätzlich.

Der sentix-Konjunkturindex ist im September auf den tiefsten Stand seit rund zwei Jahren gefallen. Im Vergleich zum Vormonat wurde ein Rückgang um 6,6 Punkte auf minus 31,8 Zähler verzeichnet, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Damit wurde der tiefste Stand seit Mai 2020 verzeichnet. Sowohl die aktuelle Lagebeurteilung als auch die Konjunkturerwartungen trübten sich ein. Die Erwartungen fielen dabei sogar auf ein Rekordtief.

Unternehmen im Fokus

Der Energieversorger Uniper hat einen langfristigen Vertrag über den flexiblen Bezug von Flüssigerdgas (LNG) aus Australien geschlossen. Die LNG-Lieferungen des australischen Energiekonzerns Woodside sollen im Januar 2023 beginnen. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2039. Die jährliche Liefermenge beläuft sich auf bis zu eine Milliarde Kubikmeter Erdgas, wie Uniper mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht mitgeteilt.

Wichtige Termine Deutschland – Auftragseingang Industrie Juli

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor August Chart: DAX® Widerstandsmarken: 12.783/12.834/12.885 Punkte Unterstützungsmarken: 12.629/12.603/12.390 Punkte

Nach einer sehr guten Vorstellung der Bullen am vergangenen Freitag startete der DAX® heute mit einer riesigen Kurslücke zur Unterseite in den Handel. Den Bären gelang es aber nicht, den Index unter 12.600 Punkte zu drücken. Vielmehr erholte sich der Index bis zum Fibonacci-Retracement bei 12.783 Punkten.

Die Mindestvoraussetzung für eine Gegenbewegung wäre damit bereits erfüllt und der Index könnte in den kommenden Tagen erneut in Richtung 12.600 Punkte nachgeben. Ein Bruch der Unterstützungszone zwischen 12.629 und 12.603 Punkten würde ein Verkaufssignal auslösen. Setzt der DAX® die Erholung dagegen fort, wäre über 12.783 Punkten Luft in Richtung 12.834 Punkte vorhanden.