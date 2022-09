VW-Finanzchef - Aktienkurs gibt solide Finanzlage nicht wieder

Hamburg (Reuters) - Volkswagen-Finanzchef Arno Antlitz sieht die finanzielle Situation und Ertragskraft des Konzerns im Aktienkurs nicht ausreichend wiedergeben.

Der Konzern stehe gut da und erwirtschafte selbst in schwierigen Zeiten sehr solide Ergebnisse, sagte er in einem am Montag veröffentlichten internen Interview, das der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. Die Produkte des Konzerns seien gefragt. "Mein Anspruch ist, dass diese Teamleistung auch vom Kapitalmarkt noch besser erkannt und gewürdigt wird."

Antlitz erklärte weiter, Volkswagen wolle in diesem Jahr einen Elektro-Anteil an seinen gesamten Auslieferungen von sieben bis acht Prozent erreichen und im nächsten Jahr deutlich steigern. Das für 2022 ausgegebene Ziel einer operativen Marge am oberen Ende des Zielkorridors von sieben bis 8,5 Prozent bekräftigte er.

Mit dem möglichen Börsengang von Porsche stehe ein weiteres Großprojekt an. Für den Konzern sei das insbesondere deshalb ein zentrales Element, weil Volkswagen durch die möglichen Erlöse mehr Flexibilität bekomme und die Transformation beschleunigen könne. Auch die Aktie des Wolfsburger Konzerns soll von dem Börsengang profitieren. Vorstand und Aufsichtsrat von Volkswagen wollen heute über einen Teil-Börsengang der Sportwagentochter Porsche AG Ende September/Anfang Oktober beraten.

