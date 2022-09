AIXTRON - Aktie eingeklemmt! Wichtiger Richtungsentscheid voraus!

AIXTRON SE - WKN: A0WMPJ - ISIN: DE000A0WMPJ6 - Kurs: 23,090 € (XETRA)

Die Aixtron-Aktie pirschte sich, befeuert von zahlreichen positiven Analystenkommentaren im Monat Juli, wieder an das Mehrjahreshoch bei 28,18 EUR heran. Inzwischen ist die gute Stimmung aber wieder verfolgen, was vorrangig am Abverkauf im US-Chipsektor liegen dürfte. Als Anlagenbauer ist Aixtron stark von Aufträgen aus dieser Branche abhängig. Als Aushängeschild des Chipsektors wiederum hat beispielsweise Nvidia die Prognosen zuletzt merklich zusammengestrichen. Die Nachfrage ist eingebrochen.

Inwieweit sich das Geschäft von Aixtron im dritten Quartal eingetrübt hat, werden wir erst Ende Oktober erfahren. Bislang äußerte sich das Management stets positiv. Einige Analysten halten sogar eine Prognoseerhöhung für möglich. Das negative Marktumfeld machte aber auch vor der Aixtron-Aktie nicht Halt und schickte ihn wieder zurück an den EMA200 bei 22,49 EUR bzw. an die Unterstützung bei 22,40 EUR.

Eingeklemmt zwischen den EMAs

Derzeit ist der TecDAX-Titel eingeklemmt zwischen dem EMA50 bei rund 24 EUR als Widerstand und dem EMA200 bei knapp 22,50 EUR als Unterstützung. Ein Ausbruch könnte die Richtung in den kommenden Tagen und Wochen vorgeben. Bleibt das Umfeld schlecht und kippt die Aktie unter 22,40 EUR, könnte sie bis 20,48/20,16 EUR korrigieren. Das Julitief sollte möglichst halten, da ansonsten eine große Topformation aktiviert wäre.

Steigt die Aktie dagegen über den EMA50 und bestätigt den Ausbruch, liegt bei 25,27 bis 25,56 EUR ein erster Zielbereich. Darüber könnte die Aktie sich in Richtung 27,70 bis 28,18 EUR aufmachen. Erst wenn auch dieser Kursbereich überwunden wird, wäre der Weg mittelfristig in Richtung 34 EUR frei.

Fazit: Die Aixtron-Aktie hängt am Chipsektor, in dem die Stimmung derzeit alles andere als berauschend ist. Noch verteidigt der Wert aber wichtige Supports. Anleger merken sich die charttechnischen Trigger vor und warten einen Entscheid ab.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mio. EUR 428,95 491,43 560,41 Ergebnis je Aktie in EUR 0,85 0,87 1,04 Gewinnwachstum 2,35 % 19,54 % KGV 27 27 22 KUV 6,1 5,3 4,6 PEG 11,3 1,1 Dividende je Aktie in EUR 0,30 0,30 0,31 Dividendenrendite 1,29 % 1,29 % 1,34 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

