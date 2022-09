Dax bricht Erholungsversuch ab - EZB wirft Schatten voraus

Frankfurt (Reuters) - Einen Tag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) wächst die Nervosität am deutschen Aktienmarkt.

Der Dax setzte seinen Erholungskurs am Mittwoch nicht fort und verlor 0,7 Prozent auf 12.775 Punkte. "Es könnte sein, dass die Notenbanker in Frankfurt auf den Inflationsbekämpfungskurs ihrer Kollegen in Washington einschwenken und die Zinsen um 75 Basispunkte und dann nochmal jeweils um 50 Basispunkte bei den verbleibenden Sitzungen in diesem Jahr anheben", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst beim Handelshaus CMC Markets. "Das dürfte die Diskussionen über Länge und Stärke der Rezession in Europa weiter verstärken und auch für lange Gesichter an der Börse sorgen." Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank schürte auch an den Rohstoffmärkten die Angst vor einer Rezession. Der Ölpreis fiel im Zuge dessen auf den niedrigsten Stand seit sieben Monaten.

Im Energiesektor fielen die Aktien von Uniper um mehr als neun Prozent auf 4,25 Euro. Die Analysten von Credit Suisse senkten ihre Bewertung auf "Underperform" von "Neutral" mit Kursziel vier Euro.

Nach Begebung einer Pflichtwandelanleihe zur Finanzierung der angekündigten Komplett-Übernahme von Siemens Gamesa gaben Siemens Energy um mehr als sechs Prozent nach. "Die neue Finanzierung für Gamesa kommt nicht überraschend, der Verwässerungseffekt ist dennoch negativ für den Kurs", sagte ein Händler.

