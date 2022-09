Dax stabilisiert sich nach Kursrutsch

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Schnäppchenjäger haben am Dienstag nach dem Kursrutsch am Vortag für eine Stabilisierung des deutschen Aktienmarktes gesorgt. Der Dax legte bis zum Mittag um 0,94 Prozent auf 12.880,48 Punkte zu. Noch deutlicher als der Dax erholte sich der MDax der mittelgroßen Werte mit plus 1,80 Prozent auf 25.114,48 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein halbes Prozent nach oben.

Der Dax halte sich «erstaunlich stabil» angesichts des mutmaßlich länger dauernden Aus der Gaspipeline Nord Stream 1 und vor der wahrscheinlich historischen Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB), kommentierte Experte Jürgen Molnar von Robomarkets.

Auf Unternehmensseite zählten zu den großen Gewinnern im Dax Volkswagen-Vorzüge mit einem Aufschlag von 2,6 Prozent. Hier gibt es endlich Klarheit beim Börsengang der Sportwagen-Tochter Porsche AG. Positive Analystenaussagen zu Internetwerten beflügelten den Modehändler Zalando mit mehr als viereinhalb Prozent Plus, für Delivery Hero im MDax ging es um mehr als neun Prozent nach oben.

Die Papiere von Hellofresh waren nach einer bekräftigten Kaufempfehlung mit 4,8 Prozent Plus Dax-Favorit. Dass der Abstieg des Kochboxenversenders aus der ersten Börsenliga zum 19. September besiegelt ist, störte kaum. Im Gegenzug kommt die erst im Frühjahr abgestiegene Siemens Energy wieder in den Dax zurück - die Papiere legten um mehr als zwei Prozent zu. Ebenfalls im MDax stemmten sich Lufthansa mit einem Aufschlag von rund eineinhalb Prozent gegen die womöglich drohende nächste Streikrunde der Piloten.

Aktien des angeschlagenen Uniper-Konzerns setzten nach anfänglicher Stabilisierung ihren Kursrutsch fort und fielen auf ein Rekordtief.