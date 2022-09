Deutsche Telekom - 2022: Der beste DAX®-Titel

Mit einem Plus von 15 % ist die Aktie der Deutschen Telekom in diesem Jahr der Topperformer unter den deutschen Standardwerten. Aber auch sonst macht der Titel derzeit eine gute Figur. So kombinieren wir beispielsweise in einem eher defensiven Handelsansatz die Faktoren „Momentum“ und „low volatility“. Ein zweites, eher offensives Modell setzt auf insgesamt sieben unterschiedliche Indikatoren. Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein Einzelwert bei beiden Selektionen auf den vordersten Plätzen zu finden ist. Doch für die Deutsche Telekom gilt derzeit genau dies! Charttechnisch steht mit Blick auf den Kursverlauf seit dem Börsengang weiter die langfristige Bodenbildung seit Beginn des Jahrtausends zu Buche. Zuletzt fallen dabei der im August ausgeprägte „inside months“ sowie die Hochs der letzten vier Monate zwischen 19,15 EUR und 19,39 EUR ins Auge. Ein Spurt über die diskutierten Hürden dient deshalb als weiterer Katalysator, um den Lauf des bisherigen Jahres fortzusetzen. Das Hoch vom November 2001 bei 20,84 EUR definiert dann das nächste Etappenziel. Um die große, untere Umkehr der letzten 20 Jahre nicht zu gefährden, sollte das Papier die 2015er-Hochs bei 17,60 EUR nicht mehr unterschreiten.

Deutsche Telekom (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Telekom

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

