DGAP-News: Pareto Securities platziert erfolgreich Nordic Bonds der Schletter Group

Pareto Securities platziert erfolgreich Nordic Bonds der Schletter Group Vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von 50 Mio. Euro sowie Second-Lien-Anleihe über 15 Mio. Euro für die Schletter Group bei institutionellen Investoren platziert Frankfurt, 6. September 2022. Die Pareto Securities AS, eine internationale Investmentbank mit Stammsitz in Oslo und langjähriger Partner des Mittelstands in Deutschland, informiert über die erfolgreiche Platzierung einer vorrangig besicherten Anleihe über 50 Mio. Euro sowie einer Second-Lien-Anleihe über 15 Mio. Euro für die Schletter International B.V. im Nordic Bond Format. Dabei fungierte Pareto Securities als Sole Bookrunner & Lead Arranger. Die Schletter Group zählt zu den globalen Pionieren bei der Entwicklung und Herstellung sowie dem Vertrieb von Solar-Montagesystemen und ist Marktführer in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). In weiteren europäischen Ländern hält die Unternehmensgruppe zudem Top-3-Marktpositionen. Die neue vorrangig besicherte Anleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren und wird mit einem variablen Zinssatz (Coupon) verzinst. Die Second-Lien-Anleihe hat eine Laufzeit von 3,5 Jahren, einen festen Zinskupon sowie eine PIK-Note. Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Transaktion zur Refinanzierung bestehender Kredite, für die Finanzierung von Capex-Maßnahmen, Akquisitionen sowie allgemeinen Unternehmenszwecken zu verwenden. Maximilian Moser, Partner Investmentbanking, Pareto Securities Germany: „Mit dieser Anleihe nutzt die Schletter Group erstmalig ein Kapitalmarktinstrument zur Unternehmensfinanzierung. Eines der damit verbundenen Ziele ist es, sich in den kommenden Jahren als verlässlicher Emittent zu etablieren, um das auch zukünftig erwartbare, dynamische Unternehmenswachstum mit Investitionen institutioneller Investoren zu unterstützen.“ Christian Czaya, Head of Fixed Income Sales, Pareto Securities Germany: „Das dynamische Unternehmensmanagement und die investorenfreundliche Ausgestaltung des Anleiheangebots hat unsere institutionelle Investorenbasis in ganz Europa überzeugt. Wir sind sehr froh, diese Transaktion im momentan anspruchsvollen Marktumfeld zu für alle Beteiligten attraktiven Konditionen platziert zu haben.“ Als deutsche Niederlassung ist Pareto Securities Germany auf die Beratung und Umsetzung von Finanzierungen für den hiesigen Mittelstand spezialisiert. Die Vorteile des Nordic Bonds mit seinen flexiblen Transaktions-Strukturen bietet mittelständischen Unternehmen eine adäquate Lösung für die Wachstumsfinanzierung. Im wachsenden Nordic-Bond-Markt ist die Pareto Securities als Marktführer mit einem erfolgreichen Track-Record sehr gut positioniert.

Über Pareto Securities Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-, Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen. Kontakt: Pressekontakt: Pareto Securities AS cometis AG Niederlassung Frankfurt Claudio Sabatelli Gräfstr. 97 Tel.: +49 (611) 20 58 55-24 60487 Frankfurt Fax: +49 (611) 20 58 55-66 Tel.: +49 (69) 58997-0 E-Mail: sabatelli@cometis.de E-Mail: info@paretosec.com http://www.cometis.de http://www.paretosec.com

