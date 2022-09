Entspannung bei Energiepreisen gibt Aktien Auftrieb

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Dank der nachlassenden Furcht vor Gas-Engpässen im Winter kehren einige Anleger wieder an die europäischen Aktienmärkte zurück.

Dax und EuroStoxx50 machten am Dienstag mit einem Kursplus von jeweils rund einem halben Prozent auf 12.868 beziehungsweise 3504 Punkte ihre Verluste vom Wochenauftakt teilweise wieder wett.

Dies könnte sich allerdings als Ruhe vor dem Sturm entpuppen, warnte Analyst Pierre Veyret vom Brokerhaus ActivTrades. Schließlich warteten Investoren gespannt darauf, wie stark die Europäische Zentralbank (EZB) angesichts der Rekord-Inflation am Donnerstag an der Zinsschraube drehen wird. "Auch wenn die Tendenz in Richtung 75 Basispunkte geht, ist das noch längst nicht in Stein gemeißelt", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Für die Märkte wäre eine Anhebung um 'nur' 50 Basispunkte sicherlich eine positive Überraschung."

VOLLE LAGER DÄMPFEN FURCHT VOR GAS-BLACKOUT

Trotz der ausbleibenden russischen Gas-Lieferungen durch die Pipeline "Nord Stream 1" fiel der europäische Erdgas-Future um zehn Prozent auf 222 Euro je Megawattstunde. Dank Zukäufen bei anderen Anbietern und geplanten Einsparungen seien keine akuten Engpässe zu erwarten, prognostizierten die Analysten der Rating-Agentur Fitch. Dem Branchendienst Gas Infrastructure Europe zufolge sind die europäischen Gas-Lager derzeit zu 82 Prozent gefüllt. In Deutschland liege die Quote bei 86 Prozent. Angepeilt war ein Füllstand von 80 Prozent im November.

Parallel dazu rutschte der Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee trotz der angekündigten Kürzung der Fördermengen durch die Opec+ um 2,7 Prozent auf 93,12 Dollar je Barrel (159 Liter). Dieser Schritt des Exportkartells sei rein symbolisch, da einige Mitglieder wegen maroder Förderanlagen ohnehin hinter ihren Quoten zurückblieben, schrieben die Analysten der Commerzbank.

VOLKSWAGEN WILL BÖRSENGANG VON PORSCHE DURCHZIEHEN

Ein weiterer Stimmungsaufheller an der Börse war das Festhalten von Volkswagen an den Börsenplänen für die Sportwagen-Tochter Porsche. Damit seien die Befürchtungen, dass der Deal abgeblasen wird, vorerst vom Tisch, sagte ein Börsianer. VW- und Porsche-Chef Oliver Blume setzt zudem darauf, dass dieses Debüt ein Eisbrecher wird und anderen Unternehmen den Sprung auf das Börsenparkett ermöglicht. Vor diesem Hintergrund stiegen die Aktien von VW um 3,6 Prozent.

Im Rampenlicht stand zudem die Lufthansa. Die Fluggesellschaft einigte sich kurz vor einem geplanten erneuten Streik mit ihren Piloten auf einen Tarifvertrag. Lufthansa-Titel stiegen daraufhin um 2,7 Prozent. "Der Konzern steht unter immensem Druck, das Problem vom Tisch zu bekommen, muss aber auch langfristig die Personalkosten im Blick behalten", sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets.

Gefragt waren auch Einzelhandelswerte. Ihr europäischer Branchenindex legte 2,7 Prozent zu. Dank der Entlastungspakete zahlreicher Staaten bleibe den Verbrauchern mehr Geld in der Tasche, dass sie für Konsum ausgeben könnten, sagte Stuart Cole, Chef-Volkswirt des Brokerhauses Equiti Capital.

