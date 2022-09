OTS: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG / Immobilienfonds von Hauck ...

Immobilienfonds von Hauck Aufhäuser Lampe erwirbt weitere Gesundheitsimmobilien in Berlin Frankfurt am Main (ots) - Der von der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe gemanagte offene Spezial-AIF (Alternative Investment Fund) "H&A Soziale Infrastruktur" erwirbt ein Portfolio von drei ambulanten Versorgungszentren in Berlin und wächst damit auf ein Investitionsvolumen von mehr als 200 Millionen Euro. Bei der bislang größten Transaktion für den Fonds handelt es sich um das sogenannte "Trio Medico". Alle drei Gesundheitszentren sind hauptsächlich an Ärzte und sonstige gesundheitsaffine Dienstleister vermietet und werden von der Sana Unternehmensgruppe betrieben. Als drittgrößter deutscher Klinikanbieter gehört Sana zu den umsatzstärksten Unternehmen und den größten Betreibern in diesem Segment. Die Objekte befinden sich in den Bezirken Pankow, Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf und wurden zwischen 2008 und 2011 renoviert. Die vermietbare Fläche beläuft sich auf insgesamt 17.174 m². Verkäufer der Objekte ist die Quadoro GmbH; vermittelt wurde die Transaktion von Cushman & Wakefield. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. "Der steigende Kostendruck auf unser Gesundheitssystem führt zu einem Wandel des Gesundheitssystems und beschleunigt den Trend zur Ambulantisierung", erläutert Patrick Brinker, Head of Real Estate Investment Management (REIM) bei Hauck Aufhäuser Lampe. "Mit dem Trio Medico führen wir unsere Investmentstrategie mit Fokus auf ambulante medizinische Versorgungszentren fort und unterstützen den Auf- und Ausbau deutlich patientenorientierterer Versorgungsstrukturen." Bei dem Kauf handelt es sich bereits um die sechste Transaktion des "H&A Soziale Infrastruktur" im Jahr 2022. Mit einem Zielvolumen von mehr als 350 Mio. Euro bietet der Fonds seinen Anlegerinnen und Anlegern ein attraktives Rendite-/Risikoprofil. Im Fokus steht dabei die medizinische Grundversorgung in Deutschland: moderne Gesundheitszentren mit idealer Infrastruktur und den Nutzungsarten Arztpraxis, Physiotherapiepraxis, Rehazentrum und medizinischer Einzelhandel. Ergänzend können je nach Standort und Bedarf einzelne Bausteine der sozialen Grundversorgung integriert werden, zum Beispiel altersgerechtes Wohnen, ambulante Pflege oder auch Kindertagesstätten. Primär handelt es sich bei den Objekten des Fonds um interdisziplinäre Gesundheitszentren, Ärztehäuser, MVZs oder Quartierskonzepte. Eine in die Anlagestrategie integrierte ESG-Strategie und das übergeordnete Ziel des Impact Investing runden das Produktangebot ab. Mehr erfahren: http://www.hal-privatbank.com/asset-management/real-estate Über Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG HAUCK AUFHÄUSER LAMPE kann auf eine 226 Jahre lange Tradition zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion dreier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, das 1852 in Bielefeld gegründete Bankhaus Lampe und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden Häuser Georg Hauck und Bankhaus H. Aufhäuser schlossen sich 1998 zusammen, 2021 kam Bankhaus Lampe dazu. Der Vorstand der Bank besteht aus dem Vorsitzenden des Vorstands Michael Bentlage sowie den Mitgliedern des Vorstands Oliver Plaack, Madeleine Sander, Dr. Holger Sepp und Robert Sprogies. HAUCK AUFHÄUSER LAMPE versteht sich als traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus. Die Privatbank fokussiert sich auf die vier Kerngeschäftsfelder Private und Corporate Banking, Asset Management, Asset Servicing und Investment Banking. Dabei stehen die ganzheitliche Beratung und die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischer Kunden, das Asset Management für Institutionelle Investoren, umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in Deutschland, Luxemburg und Irland sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermogensverwaltern im Zentrum der Geschäftstätigkeit. Zudem bietet Hauck Aufhäuser Lampe Research-, Sales- und Handelsaktivitäten mit einer Spezialisierung auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie individuelle Services bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen an. Pressekontakt: Vincent Teichmann Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Telefon: +49 69 2161 1429 mailto:vincent.teichmann@hal-privatbank.com http://www.hal-privatbank.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/115618/5314133 OTS: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG