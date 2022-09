Porsche-Börsengang soll Eisbrecher an der Börse werden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Ein erfolgreicher Börsengang des Sportwagenbauers Porsche könnte nach Einschätzung von VW- und Porsche-Chef Oliver Blume dem derzeit lahmenden Geschäft mit neuen Aktiennotierungen Auftrieb verschaffen.

"Ein Porsche-IPO könnte ein Eisbrecher am Markt sein", sagte Blume am Dienstag nach der Ankündigung der Börsenpläne. Die Volkswagen-Tochter habe in den Krisen der vergangenen Jahre große Widerstandsfähigkeit bewiesen und hohe Margen erzielt. Das werde die Investoren von Porsche überzeugen. Porsche-Finanzchef Lutz Meschke ergänzte, eine Absage des Teilbörsengangs sei nur bei einer sehr ernsten geopolitischen Lage vorstellbar.

Meschke trat Befürchtungen entgegen, dass es einen Interessenkonflikt geben könne mit Blick auf den zu erzielenden Aktienkurs zwischen den Eignerfamilien Porsche/Piech und dem Unternehmen Porsche. "Wir arbeiten klar in die Richtung, eine faire Bewertung zu bekommen", sagte Meschke. Hintergrund ist, dass die Eignerfamilie 25 Prozent plus eine Aktie von Porsche an Stammaktien kaufen will und das für sie um so günstiger wäre je niedriger der Aktienkurs wäre. Unter Investoren herrscht Skepsis wegen der Doppelfunktionen der Manager Blume und Meschke. Der Porsche-Finanzchef ist zugleich für die Finanzen der Holding der Eignerfamilien Porsche SE verantwortlich. Doch sie könnten ihre Ämter klar trennen und Interessenkonflikte vermeiden, betonten Blume und Meschke.

