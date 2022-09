Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur britischen Premierministerin Liz Truss

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur britischen Premierministerin Liz Truss:

"Nun, da Liz Truss in die Downing Street einzieht, ist unklar, ob sie den Ernst der Lage erkannt hat. Zu oft hat sie in der Vergangenheit ihre Positionen gewechselt, versprach allen so gut wie alles und stellte im Ringen um die Gunst der konservativen Parteimitglieder immer das in Aussicht, was den Besserverdienern im Land zugutekommt: Steuersenkungen und Deregulierung, ganz im Sinne von Ex-Premierministerin Margaret Thatcher, der Truss nicht nur optisch, sondern auch rhetorisch nacheiferte. In der Downing Street muss Truss sich nun entscheiden, für wen sie Politik machen will: Für die 160.000 Tory-Mitglieder, die in der Mehrheit als alt, weiß und vermögend gelten, oder für alle 67 Millionen Britinnen und Briten, von denen viele die Auswirkungen der Wirtschaftskrise direkt zu spüren bekommen."/yyzz/DP/ngu