TAGESVORSCHAU: Termine am 07. September 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 07. September

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen (detailliert) 10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung 10:30 CHE: ABB, außerordentliche Hauptversammlung zu Spin-off Accelleron 19:00 USA: Apple, Vorstellung neuer Produkte TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Familienversicherung, Halbjahreszahlen und Kapitalmarkttag 2022 ITA: Tod's, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 08/22 POL: Zentralbank, Zinsentscheid 07:00 JPN: Frühindikatoren 07/22 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 07/22 08:00 DEU: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), 1. Halbjahr 2022 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 08/22 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 07/22 11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/22 11:00 GRC: BIP Q2/22 11:00 EUR: BIP Q2/22 (3. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR 14:30 USA: Handelsbilanz 07/22 16:00 CDN: BoC, Zinsentscheid 20:00 USA: Fed Beige Book 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:30 CZE: Informelles Treffen der EU-Gesundheitsminister, Prag 09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft: Kann die ungarische Straßenmaut auch in Deutschland eingetrieben werden?, Karlsruhe 09:00 DEU: "Handelsblatt"-Bankentagung, als Redner werden u.a. erwartet: Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Bafin-Präsident Mark Branson, ING-Deutschland-Chef Nick Jue (Präsenz und digital) 09:15 DEU: Future Mobility Summit - Kongress des "Tagesspiegel" zu Chancen und Herausforderungen bei der künftigen Mobilität u.a. mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Berlin 09:15 DEU: Berenberg-Bank-Studie nachhaltige Investments (ESG Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und Paneldiskussion zur Energiewende, Frankfurt/M. 09:30 DEU: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zum Widerruf von Autoleasing- und Kreditverträgen. Hintergrund ist ein Prozess der BMW Bank, der Volkswagen Bank und der Audi Bank vor dem Landgericht Ravensburg. Verhandelt wird darüber, ob Autokäufer beziehungsweise Leasingnehmer ihre Verträge wirksam widerrufen haben. 10:00 DEU: Pressegespräch zu Ukraine-Krieg, Konjunktur, Gas, Entlastungen u.a. mit Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts, Berlin 10:00 DEU: Pressekonferenz des Branchenverbandes Bitkom: Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich, Berlin 13:00DEU: Pharmaunternehmen Merz mit Millioneninvestitionen für Erweiterung 13:00 GBR: Die neue Premierministerin Liz Truss stellt sich erstmals im Parlament in neuer Funktion den Fragen der Abgeordneten 15:00 DEU: Gesundheitsminister Karl Lauterbach startet Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen und die Pflege (Digital-Health-Strategie), Berlin 15:00 DEU: Statements zum Fachkräftegipfel des Bundesarbeitsministeriums mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sowie den zentralen Akteuren aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik erwartet DEU: Bundestag - Fortsetzung der Haushaltswoche - Generaldebatte über die Politik der Bundesregierung + 09.00 Rede Bundeskanzler Olaf Scholz + 09.30 Etat Bundeskanzler und Kanzleramt + 14.00 Auswärtiges Amt + 15.45 Verteidigung + 17.30 Wirtschaftliche Zusammenarbeit DEU: Fachkräftegipfel des Bundesarbeitsministeriums mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sowie den zentralen Akteuren aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik + 15.00 Statements Stark-Watzinger und Hubertus Heil CZE: Informelles Treffen der EU-Gesundheitsminister + 18.00 Pk RUS: Kremlchef Wladimir Putin hält vor internationalen Gästen eine Rede zum Thema "Auf dem Weg zu einer multipolaren Welt". Der russische Präsident tritt auf der Plenarsitzung des 7. Östlichen Wirtschaftsforums am Pazifik auf und äußert sich dort nach Kremlangaben auch zur Lage im Krieg gegen die Ukraine. Dort trifft Putin auch mit zahlreichen Staatsgästen zusammen, darunter Myanmars Militärchef Min Aung Hlaing und der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan

