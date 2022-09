Cash is King ist heute am Mittwoch die Devise an den Märkten. Der europäische Start fällt ins Wasser. Der DAX in Frankfurt kämpft weiterhin um den charttechnischen Dreh- und Angelpunkt bei 12.800 Punkte. Neben den Aktienmärkten starten auch Gold und der Ölpreis, aber Bitcoin mit Verlusten. Der einzige Gewinner bisher ist der US-Dollar – Der den Euro unter der Parität hält und den japanischen Yen in dieser Woche bereits in die Knie zwingt. Der USD/JPY liegt so hoch wie seit 1998 nicht mehr.