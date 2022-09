Dax am EZB-Tag höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten.

Am Mittwoch hatte er gestützt auf Kursgewinne an der Wall Street 0,3 Prozent fester bei 12.195,97 Punkten geschlossen.

Eine Rekord-Anhebung des Schlüsselsatzes durch die Frankfurter Währungshüter um 0,75 Prozentpunkte gilt an der Börse als so gut wie sicher. "Die Situation, in der sich die EZB befindet, ist zunehmend heikel", sagte Gergely Majoros, Anlage-Experte des Vermögensverwalters Carmignac. "Sie muss sich mit der Inflation in einem Umfeld befassen, in dem ein hohes Rezessionsrisiko in der Eurozone besteht." Um die galoppierende Inflation in den Griff zu bekommen werde sie voraussichtlich in den weiteren Sitzungen bis zum Jahresende die Zinsen um jeweils 0,75 Prozentpunkte anheben.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

12.915,97

Dax-Future

13.009,00

EuroStoxx50

3.502,09

EuroStoxx50-Future

3.526,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

31.581,28 +1,4 Prozent

Nasdaq

11.791,90 +2,1 Prozent

S&P 500

3.979,87 +1,8 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

28.004,35 +2,1 Prozent

Shanghai

3.241,61 -0,1 Prozent

Hang Seng

18.969,82 -0,4 Prozent

