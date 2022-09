DAX ohne Mut, Allianz und Münchner Rück mit Neueinschätzung, NIO Quartalszahlen veröffentlicht

Der DAX startete zur Wochenmitte im Minus und konnte sich zwischenzeitlich bis auf 2 Punkte an den Schlusskurs vom Dienstag aufschwingen. Dort ließ das Momentum jedoch nach. Zum Mittag notieren wir wieder an der 12.800 und damit in der Mitte der gestrigen Handelsspanne.

Negative Daten aus China und von der deutschen Industrieproduktion belasten den Aktienmarkt. Dies ist ein erstes Thema, bevor wir mit Andreas Bernstein auf die unterschiedliche Entwicklung bei den großen beiden Versichern im DAX - der Allianz und der Münchner Rück - zu sprechen kommen. Eine Analysteneinschätzung aus den USA spiegelt genau den Kursverlauf wider.

Bei der Lufthansa hat sich mit der Einigung noch einmal die Stimmung vor einem Streik gebessert. Dieser konnte abgewendet werden. Entsprechend positiv reagiert die Aktie heute. Großaktionär Kühne will zudem weitere Anteile vom Staat kaufen. Über den Preis und den Grund wurde bisher nichts berichtet.

Ganz aktuell kamen die Quartalszahlen vom chinesischen Autobauer NIO über die Ticker. Wir bewerten diese und zeigen die erste Kursreaktion zum Mittag. Weiteres Volumen und damit eine klare Bewegung dürfte erst mit dem Handelsstart an der Wall Street um 15.30 Uhr zu sehen sein.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag. Folgende Kanäle stehen für vertiefende Informationen für Sie bereit:

Guidants (Charting & News): https://go.guidants.com/?locale=de#c/ls-exchange

Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Finance/LS-Exchange-111353983849072/

Instagram: https://www.instagram.com/ls_exchange/

Twitter: https://twitter.com/LangUndSchwarz

Spotify: https://open.spotify.com/show/5iRBVEkjYAtpCPUxmZ61Hr

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/de/podcast/ls-exchange/id1525880062

Amazon Music: https://music.amazon.com/podcasts/6c732cde-3471-4a88-a441-2042200f3cf5/ls-exchange

Deezer: https://www.deezer.com/de/show/1576872

#DAX #NIO #Finanzen #Allianz #Aktienanalyse #Aktien #Lufthansa

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.