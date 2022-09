Deutsche-Bank-Chef Sewing: Kampf gegen die Inflation erfordert Zinserhöhung

Der Chef der Deutschen Bank Christian Sewing fordert im Kampf gegen die Inflation deutliche Schritte der EZB. Damit ist klar, was er für die Sitzung des EZB-Rates am morgigen Donnerstag erwartet: eine kräftige Zinserhöhung.

Die deutsche Wirtschaft sei, so Sewing, gut aufgestellt und könne einen Zinssprung verkraften. Auch die Bankbranche stehe stabiler und widerstandsfähiger dar als vor zehn Jahren. Die Banken haben im ersten Halbjahr kaum Gewinn eingebüßt und sogar ihre Erträge gesteigert. Auf die drohenden Kreditausfälle in den kommenden Monaten blickt Sewing gelassen. Er betonte, sie seien verkraftbar, weil die Banken gut vorgesorgt haben.

Auch die Finanzsituation der Bürger sei relativ gut: Noch haben viele von ihnen Erspartes, auf das sie zurückgreifen können, um auf die steigende Preise zu reagieren. Je länger man aber warte, desto größer werden die Schmerzen und der soziale Zündstoff.

Im August sprang die Inflationsrate in Deutschland auf 7,9 Prozent, während sie im gesamten Euroraum um 9,1 Prozent kletterte. Die Bundesbank rechnet in diesem Jahr sogar mit einer Teuerungsrate in Deutschland um 10 Prozent.

(mit Material von dpa-AFX)