DGAP-News: Karlsberg Brauerei veröffentlicht Halbjahreszahlen 2022

DGAP-News: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Karlsberg Brauerei veröffentlicht Halbjahreszahlen 2022



07.09.2022 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Karlsberg Brauerei veröffentlicht Halbjahreszahlen 2022 Operative Ergebniskennzahlen über Vorjahr

Positive Umsatzentwicklung durch Wiedereröffnung der Gastronomie und Gewinnung von Marktanteilen im Bereich Lebensmitteleinzelhandel

Aufgrund steigender Rohstoffpreise und Energiekosten Ergebnisprognose für das Gesamtjahr nach unten angepasst Homburg, 7. September 2022 – Die Karlsberg Brauerei GmbH (Unternehmensanleihe, WKN: A254UR) hat ihre Zahlen zum ersten Halbjahr 2022 bekanntgegeben. Der Bruttoumsatz* des Unternehmens konnte in der ersten Jahreshälfte um 4,4 Mio. Euro auf 77,1 Mio. Euro gesteigert werden. Die Getränkeumsätze im Inland in Höhe von 60,2 Mio. EUR lagen mit einem Anstieg von rund 6,9 Mio. EUR (+ 13,0 %) deutlich über dem Vorjahresniveau. „Die Wiedereröffnung der Gastronomie und die Gewinnung von Marktanteilen im Bereich Lebensmitteleinzelhandel haben entscheidend zu unserer guten Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr beigetragen“, so Markus Meyer, Geschäftsführer der Karlsberg Brauerei GmbH. Aufgrund der positiven Umsatzentwicklung lagen trotz deutlich reduzierter sonstiger betrieblicher Erträge und erhöhter Aufwendungen für Marketing und Vertrieb die operativen Ergebniskennzahlen adjustiertes EBITDA und EBIT mit 10,3 Mio. EUR respektive 6,0 Mio. EUR über Vorjahr (H1/2021: 9,5 Mio. EUR respektive 5,4 Mio. EUR), das durch einen rund fünfmonatigen Lockdown geprägt war. Christian Weber, Generalbevollmächtigter der Karlsberg Brauerei KG Weber: „Unser Fokus im ersten Halbjahr lag in verstärktem Maße auf Marketing- und Vertriebsaktivitäten und einem weiteren Ausbau unseres Markengeschäfts. Durch die Erweiterung unserer MiXery-Range um neue Produkte wie MiXery Iced Yellow und MiXery Ultimate Iced Tea Peach sowie Lemon konnten wir im Handel zusätzliche Impulse erzielen.“ Für die Karlsberg Brauerei GmbH wird im Geschäftsjahr 2022 weiterhin ein moderater Anstieg der Umsatzerlöse erwartet. Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung in den ersten sechs Monaten und unter Berücksichtigung aktueller Belastungen durch Rohstoffpreise und Energiekosten, muss die im Rahmen des letztjährigen Geschäftsberichtes veröffentlichte EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2022 (adjustiertes EBITDA moderat über dem Wert des Vorjahres) nach unten angepasst werden. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass das adjustierte EBITDA moderat unter dem Wert des Vorjahres liegen wird. Der Halbjahresbericht der Karlsberg Brauerei ist auf der Unternehmenswebseite unter https://investoren.karlsberg.de/ im Bereich Finanzpublikationen abrufbar.



* Umsatz vor Abzug von Erlösschmälerungen und Verbrauchsteuern

Über die Karlsberg Brauerei GmbH Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte der im Jahre 1878 gegründeten Brauerei und seither inhabergeführten Karlsberg Brauerei. Die Familienbrauerei bietet mit ihren großen Marken Kunden und Konsumenten in der Region, national und international ein großes Produktportfolio. Vielfalt für jeden Geschmack präsentiert die Dachmarke Karlsberg und vereint im klassischen Biersegment die bekannten Marken Karlsberg URPILS, Karlsberg Natur Radler, Karlsberg Natur Weizen und Karlsberg Helles. Die dynamische Marke Mixery bedient aktuelle Entwicklungen im Segment der alkoholischen Mixgetränke. Karlsberg ist sich als Wirtschaftsunternehmen, dessen Leistung den Menschen dienen soll, seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Die besondere Heimatverbundenheit Karlsbergs in der Region Saarland und Rheinland-Pfalz drückt sich nicht nur in der großen Unterstützung von regionalen Veranstaltungen aus, sondern auch in der historischen Forschung über das ehemalige Schloss Karlsberg, dessen Namen die Brauerei mit Stolz trägt.

Kontakt Public Relations

Petra Huffer

Karlsbergstr. 62

D-66424 Homburg

T: +49 (0)6841 105-414

petra.huffer@karlsberg.de Finanz- und Wirtschaftspresse

Dariusch Manssuri, IR.on AG

Mittelstraße 12-14, Haus A

D-50672 Köln

T: +49 (0)221 91 40 975

dariusch.manssuri@ir-on.com

Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 |

66424 Homburg| Geschäftsführung: Markus Meyer | Amtsgericht Saarbrücken HRB17866

07.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de