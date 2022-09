JinkoSolar Holding: Auslieferungen in Q2 verdoppelt

Werbung

Marktdominanz trifft auf Innovation

Eine sich erholende chinesische Wirtschaft, eine expansive Geldpolitik, Konjunkturhilfen und ein beschleunigter Ausbau der erneuerbaren Energien im Zuge der Energiekrise bereiten für die Aktie des führenden Solarunternehmens in China JinkoSolar den Nährboden für steigende Kurse. Der Hersteller von Solarwafern, Solarmodulen und -zellen sowie von Siliziumbarren gilt als einer der weltweit größten Solarmodulhersteller. Als erstes Unternehmen der Branche konnte JinkoSolar den Meilenstein von insgesamt 100 Gigawatt (GW) an ausgelieferten Solarmodulen erreichen. Dabei gilt das Unternehmen als äußerst innovativ: Ende April vermeldete das Unternehmen einen wichtigen technischen Durchbruch für seine 182 mm große monokristalline Siliziumsolarzelle vom Typ N. JinkoSolar hat mit dem maximalen solaren Umwandlungswirkungsgrad von 25,7 % für seine großformatige monokristalline Silizium-TOPCon-Solarzelle zum wiederholten Male einen Weltrekord aufgestellt. Dies unterstreicht die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Der Westen zittert bei der Solarenergie mittlerweile vor der chinesischen Dominanz. Die Internationale Energieagentur (IEA) warnte in einem Sonderbericht über die Solarbranche, die ein Schlüsselelement in den Plänen für das Erreichen von Netto-Null-Emissionen bis 2050 darstellt, vor den Folgen. Tatsächlich liegt der Anteil Chinas an allen Herstellungsstufen von Solarmodulen derzeit bei über 80 Prozent. Bei Schlüsselelementen, wie Polysilizium und Wafern, wird er in den kommenden Jahren vermutlich auf über 95 Prozent steigen.

Hohe Nachfrage aus Europa

In Europa macht der Russland-Ukraine-Krieg den Bedarf an Solarenergie immer deutlicher. Die Ausfuhren nach Europa erreichten in der ersten Jahreshälfte insgesamt 42,4 GW an PV-Modulen, was einer Steigerung von 137 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Management erwartet, dass die Nachfrage im Laufe des Jahres zunehmen und auch im Anschluss weiter steigen wird. Im 2. Quartal waren die Lieferungen in den europäischen Markt stetig angestiegen, und der Anteil der Lieferungen nach Europa bleibt mit 25 bis 30 Prozent hoch. Das Unternehmen geht davon aus, dass das Gesamtvolumen der weltweit installierten Anlagen im Jahr 2022 etwa 250 GW erreichen wird und dass die dezentrale Stromerzeugung in den Ländern, die traditionell auf Gas- und Wärmekraftwerke angewiesen sind, einen höheren Anteil am Energiemix ausmachen wird. Auch bei Energiespeicherlösungen streckt das Unternehmen die Fühler nach Europa aus. Im Mai konnte JinkoSolar durch die Vertragsunterzeichnung mit der Memodo GmbH den ersten europäischen Vertrag über Energiespeicherlösungen für Deutschland, Österreich und die Schweiz vermelden.

Starkes 2. Quartal und neue Vereinbarung über die Rohstoffbeschaffung

Das Unternehmen vermeldete Ende August einen Anstieg des Umsatzes im 2. Quartal um 129 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 2,81 Milliarden US-Dollar. Sequenziell betrug das Wachstum 28 Prozent. Analysten hatten lediglich 2,28 Milliarden US-Dollar erwartet. Die Gesamtauslieferungen beliefen sich im Quartal auf 10,532 GW, was über der Prognosespanne von 8,5 bis 9,5 GW lag. Die Modullieferungen stiegen sequenziell um 27 Prozent auf 10,2 GW. Der Gewinn je ADS von 1,11 US-Dollar überraschte die Marktteilnehmer, die von 0,73 US-Dollar ausgegangen waren, ebenfalls positiv. Für das Gesamtjahr 2022 schätzt das Unternehmen seine Gesamtlieferungen (einschließlich der Solarmodule, Zellen und Wafer) auf 35,0 GW bis 40,0 GW. Das Unternehmen gab zudem einen langfristigen Abnahmevertrag mit Tongwei bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung hat sich JinkoSolar fast 100.000 Tonnen polykristallines Silizium gesichert und beide Parteien können über zusätzliche Käufe verhandeln. Die Rohstoffbeschaffung wird eine stabile Versorgung mit polykristallinem Silizium („Poly-Si“) im Einklang mit den strategischen und operativen Plänen von JinkoSolar sicherstellen.

Hohes Gewinnwachstum erwartet – Die Bewertung ist attraktiv

Im Juli hatte das Management beschlossen, innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten Aktien im Wert von bis zu 200 Mio. US-Dollar zurückzukaufen, was das starke Vertrauen der Unternehmensführung in die Zukunftsaussichten widerspiegelt. Viele Analysten sind ähnlich optimistisch: Der Marktkonsens rechnet auf Basis der Factset-Daten für das laufende Jahr mit einem Gewinn je Aktie ungefähr 3,26 US-Dollar. Das KGV22e beträgt damit rund 18. In den kommenden beiden Jahren soll sich der Gewinn je Aktie auf 5,66 US-Dollar und im Folgejahr sogar auf 7,14 US-Dollar nach oben schrauben. Das KGV24e beträgt knapp über 8. Das ist für ein solch schnell wachsendes Unternehmen sehr attraktiv. Zudem ist der Branchentrend intakt. Börsianer können hier auf die Kombination aus einer sich erholenden chinesischen Wirtschaft und dem Solartrend setzen. Die Aktie befindet sich seit Oktober 2021 in einer ausgedehnten Seitwärtsrange, bei der sich allerdings charttechnisch höhere Tiefs ausbilden.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein auf JinkoSolar Holding Co. Ltd.

Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens JinkoSolar Holding Co. Ltd. ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf die JinkoSolar Holding Co. Ltd.-Aktie (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. WKN DW2P7M). Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird . Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos . Die Knock-Out-Barriere wird täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Endlos-Turbo long Optionsschein mit Basiswert JinkoSolar Holding Co. Ltd.-Aktie, wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens JinkoSolar Holding Co. Ltd. zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Stand: 07.09.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion

Redakteur: Stephan Bank, TraderFox GmbH

Redigierend: Marvin Herzberger, TraderFox GmbH

