Netflix-Aktie: NFT-Revolution

Bei der Netflix-Aktie (WKN: 552484) hat es eine kleine NFT-Revolution gegeben. Im Endeffekt betrifft es lediglich eine Serie. Beziehungsweise eine weitere. Trotzdem ist es bemerkenswert, dass das Management oder die jeweiligen Verantwortlichen in diese Richtung denken.

Charts zu den Werten im Artikel Netflix

Schauen wir einmal, was wir von dieser Schlagzeile mitnehmen sollten. Sowie auch, was der Markt der NFTs für Netflix bereithalten kann. Ich sehe jedenfalls die sinnvolle Verknüpfung der bisherigen Konzernstrategie.

Netflix-Aktie: Die kleine NFT-Revolution!

Zunächst einmal sollten wir wissen, dass die NFT-Adaption eine einzelne Serie von Netflix betraf: Love, Death & Robots. Dabei handelt es sich um eine dystopische Serie, die in diesem Jahr in die dritte Staffel gegangen ist. Aber das ist nicht alles. Fans der Serie wurden von Netflix auf eine Art Schnitzeljagd eingeladen, um bis zu neun verschiedene NFTs sammeln zu können. Das ist der springende Punkt.

Über QR-Codes in der physischen und in der digitalen Welt konnten die Zuschauer sich auf Spurensuche begeben und die jeweiligen digitalen Assets beziehungsweise Sticker sammeln. Bei der inzwischen beendeten Aktion sind demnach 131.690 dieser kleinen Artworks ausgegeben worden. Es scheint daher einige Verbraucher und Fans gegeben zu haben, die sich aktiv auf die Suche nach diesen digitalen Assets gemacht haben.

Weder 131.690 NFT noch die eine Serie sind für die Netflix-Aktie besonders kriegsentscheidend. Aber es zeigt mir, dass der Streaming-Konzern noch weiteres Potenzial besitzt. Vor allem jetzt, was das Erweitern der eigenen Konzernstrategie angeht.

Mehr als nur ein bisschen Streaming!

Im Endeffekt sehe ich in dieser Schlagzeile eine Fortführung der bisherigen Strategie. Netflix möchte mehr sein als nur ein bisschen Streaming. Beziehungsweise: Mehr als ein bisschen Fernsehen. Gaming gehört dazu. Aber meiner Einschätzung nach auch die Möglichkeit, so tief wie es eben geht in Serien und Formate einzusteigen und sich damit zu verknüpfen. Spiele können der Schritt in diese Richtung sein. Eine Jagd nach NFT sehe ich als weitere Fortführung dessen an.

Wenn es Netflix schafft, das Engagement mit beliebten Inhalten sukzessive zu erhöhen und auszubauen, so ist eine Menge Potenzial vorhanden. Alleine, dass der Streaming-Riese sich auf diese Reise begibt, werte ich als positives kreatives Zeichen.

Der Artikel Netflix-Aktie: NFT-Revolution ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Netflix. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix.

Motley Fool Deutschland 2022