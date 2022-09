onvista-Börsenfuchs: Preise im Inflationsmodus

Hallo Leute! „Viele Firmen wollen ihre Preise erhöhen“, meldet das Ifo-Institut nach einer aktuellen Umfrage. Mal ehrlich: Wen kann das noch überraschen?! Nach sommerlicher Beruhigung müssen wir uns auf einen weiteren Anstieg der Teuerungsraten einstellen. Zweistelle Steigerungen stehen bevor. Und nicht wenige Ökonomen sind der Überzeugung, dass längst ein längeres „Inflationszeitalter“ begonnen hat.

Die Ursachen sind bekannt, Preissprünge nach oben in den Sektoren Energie und Lebensmittel ausstrahlen inzwischen auf andere Güter aus. Soeben haben erste (größere, namhafte) Unternehmen Insolenz angekündigt, weil sie wegen der extremen Kostensteigerungen nicht mehr weitermachen können. Preise im Inflationsmodus – wohin das noch führt und welche Produktions- und Dienstleistungsunternehmen davon in den nächsten Monaten existenziell betroffen werden, müssen wir abwarten. Jedenfalls wollen (besser: müssen) deutsche Firmen in großem Umfang ihre Preise erhöhen. „Ein Auslaufen der Inflationswelle ist leider nicht in Sicht“, sagt ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.

Werbung

Bislang ist von den Energieversorgern nur ein geringer Teil der kräftigen Anstiege der Börsenpreise für Strom und Erdgas an die Kunden weitergegeben worden. Das dürfte sich in den kommenden Monaten ändern und zu zweistelligen Inflationsraten führen. Die Verbraucher werden daher ihren Konsum einschränken und die gesamte Wirtschaftsleistung wird in der zweiten Jahreshälfte schrumpfen, so die Ansicht des Ifo zu den Aussichten. Besonders viele Bekleidungshersteller wollen ihre Preise erhöhen.

Sehr hoch liegen die Zahlen auch in der Gastronomie, in der Betreuung von Gebäuden, bei den Herstellern von Schuhen und Lederwaren, den Herstellern von elektrischen Ausrüstungen und in den Reisebüros. Wer einiges anzuschaffen hat, braucht also genug Kohle. Deshalb macht es für viele von Euch vielleicht Sinn, meine Freunde, die Liquidität aufzustocken. Wenn ich dazu lese, mehr Cash sei wegen der Inflation falsch (und weil kaum verzinst), dann ist das Quatsch. Denn es geht hier nicht um langfristige Investments und Wertsteigerung, sondern um sofort verfügbares Geld für den laufenden Bedarf.

Übrigens wird Bargeld einer Studie zufolge im Vergleich zum Vorjahr wieder häufiger genutzt und bleibt die beliebteste Zahlungsmethode in Deutschland. 69 Prozent der Befragten bezahlen häufig mit Geldscheinen oder Münzen. Insbesondere bei der Generation ab 45 Jahren ist Bargeld mit Abstand die beliebteste Zahlungsmethode. In den nächsten zwei Jahren gänzlich auf Bargeld zu verzichten, können sich nur 13 Prozent der Deutschen vorstellen. 65 Prozent der Befragten erwarten in den nächsten zehn Jahren keine Abkehr vom Bargeld (ich gehöre zu denen).