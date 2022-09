Weidel wirft Ampel Ruinierung des Landes vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel hat der Ampel-Koalition vorgeworfen, das Land in den Ruin zu treiben. "Sie ruinieren dieses Land wirtschaftlich, um die irrationalen Dogmen der grünen Klientellobbyisten zu bedienen", sagte Weidel am Mittwoch in der Debatte zum Bundeshaushalt im Bundestag. Inflation und Energiekrise zerstörten den Mittelstand und die Mittelschicht. Vielen Menschen drohe die Verarmung. Die Koalition sei dabei auch verantwortlich für eine "Schröpfung der Steuerzahler bis in die Existenzvernichtung". Weidel: "Sie verteilen Geld, das Sie den Bürgern zuvor mehrfach weggenommen haben." Mittelstand und Industrie bräuchten aber Luft zum Atmen./bw/mfi/cn/faa/sam/bk/DP/jha