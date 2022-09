30-jährige Rendite USA - Höchster Stand seit 2014

Den Kursverlauf der 30-jährigen Rendite USA hatten wir zuletzt als einen absoluten Schlüsselchart definiert (siehe u. a. „HSBC Daily Trading“ vom 26. August). Diesem Ruf wird das Zinsbarometer aktuell mehr als gerecht, denn mit 3,52 % steht mittlerweile der höchste Stand seit 2014 zu Buche. Dank dieses neuen Verlaufshochs können Anlegerinnen und Anleger inzwischen von einem nachhaltigen Spurt über den wichtigen Deckel in Form der horizontalen Hürden bei 3,25/3,26 % ausgehen. Ein endgültiger Sprung über die Renditehochs vom November 2018 und Juni 2022 bei 3,47/3,49 % würde in diesem Kontext für ein weiteres charttechnisches Ausrufezeichen sorgen. Jenseits dieser Barrieren stecken die Hochs der Jahre 2013/14 bei rund 4,00 % das nächste Anlaufziel ab. Als strategischer Kurstreiber bleibt die inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation der letzten Jahre bestehen (siehe Chart). Diese „hilft“ nicht nur beim Erreichen neuer Mehrjahreshochs, sondern hält perspektivisch ein kalkulatorisches Kursziel von rund 4,30 % bereit. Um die aktuelle charttechnische Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft die o. g. Ausbruchsmarken bei 3,26 %/3,25 % nicht mehr zu unterschreiten.

30-jährige Rendite USA (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 30-jährige Rendite USA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

