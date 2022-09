Branche: Neubau verliert wegen hoher Preise an Fahrt

BERLIN (dpa-AFX) - Stahl, Steine, Dämmstoffe - die Preise für Baumaterial steigen so stark, dass nach Branchenangaben weniger Menschen bauen wollen. Der Neubau verliere an Fahrt, teilte die Bundesvereinigung Bauwirtschaft am Mittwoch mit. "Die Investitionsbudgets der Auftraggeber für Maßnahmen im Wohnungsbau, im Gewerbebau und der Infrastruktur reichen schlicht nicht mehr aus", erklärte der Vorsitzende Marcus Nachbauer. Preisbereinigt rechnet die Branche deshalb in diesem Jahr mit einem Umsatzrückgang von ein bis zwei Prozent.

"Insgesamt bleiben Bautätigkeit und Umsatz damit noch auf hohem Niveau", ordnete Nachbauer ein. Im kommenden Jahr werde die Neubautätigkeit nachlassen, weil schon jetzt die Aufträge zurückgingen. Durch Sanierungen ließen sich die Umsatzverluste im Neubau vermutlich nicht vollständig ausgleichen. Der Verband erwartet real bestenfalls ein gleichbleibendes Umsatzniveau./bf/DP/zb