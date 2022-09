Defektes Stellwerk legt Kölner Hauptbahnhof lahm

KÖLN (dpa-AFX) - Ein kaputtes Stellwerk hat den Betrieb im Kölner Hauptbahnhof am Donnerstag nahezu vollständig lahmgelegt. Es könnten keine Züge durch den Bahnhof fahren, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf dpa-Anfrage. Als Folge komme es zu erheblichen Verspätungen und Zugausfällen. Lediglich die S-Bahnen könnten fahren.

Fernverkehrszüge würden - wenn möglich - über den rechtsrheinischen Bahnhof Köln Messe/Deutz umgeleitet. Reisende mit Ziel Köln Hbf wurden gebeten, in Deutz auszusteigen und sich dann per S-Bahn oder zu Fuß auf die linke Rheinseite zu begeben. Nahverkehrszüge wurden ebenfalls umgeleitet oder entfielen zum Teil.

Grund für den Stellwerk-Ausfall sei ein Wassereinbruch, sagte der Bahn-Sprecher. Am Vormittag sei es außerhalb des Hauptbahnhofs zu einem Wasserschaden gekommen, daraufhin sei Wasser in den Bahnhof geflossen und habe das Stellwerk beschädigt. Techniker arbeiteten mit Hochdruck an der Entstörung./pa/DP/jha