Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Generaldebatte

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Generaldebatte:

"Es war am Mittwoch nicht das erste Mal, dass Olaf Scholz sich gezwungen sah, in der Generaldebatte der Haushaltswoche im Bundestag direkt auf [Friedrich Merz] zu reagieren. (.) Wieder und wieder bemühte er die rhetorische Figur, seine Regierung und die Koalition handele schneller, als CDU/CSU denken könne. Schwieriger durchzuhalten war schon die Behauptung, die Union habe den Kohleausstieg propagiert, dann aber den Einstieg in Ersatzquellen hintertrieben. (.) Dass dabei die Abgeordneten der Grünen und der SPD johlten, lenkte davon ab, dass sie in Bund und Ländern stets mit im Boot saßen - und die Union gar nicht kräftig genug auf ihr Kommando rudern ließen. (.) Braucht Olaf Scholz sie nun auch noch als Sündenbock? (.) So wie Scholz der Union Versäumnisse in die Schuhe schiebt, wird er das mit den Grünen nicht tun können."/DP/jha