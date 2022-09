Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Generaldebatte/Zustand der Ampel

KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zu Generaldebatte/Zustand der Ampel

Der Regierungschef ist zwischen den Mantras seiner Koalitionspartner gefangen. Dem Atomausstieg der Grünen auf der einen, dem Festhalten an der Schuldenbremse der FDP auf der anderen Seite. Durch diese beiden Eckpfeiler muss Scholz seine Koalition lavieren. Die Ampel muss in den nächsten Wochen versuchen, Politik ohne parteipolitische Geländegewinne zu machen. Anders wird es nicht gehen. Gut, dass die wichtigen Debatten nicht mehr lähmend sind. Und doch könnte es nötig werden, dass Scholz und Unionsfraktionschef Merz sich in diesem herausfordernden Winter zusammentun müssen, um grundlegenden Schaden vom Land abzuwenden. Der nicht vorhandene Gesprächsfaden sollte neu geknüpft werden. Das wird für Scholz zu einem Balanceakt - den er bestehen muss./yyzz/DP/zb