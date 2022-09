Tagesausblick für 09.09.: Aktienmärkte sehr volatil – EZB erhöht Leitzins um 75 Basispunkte

Am Tag des mit Spannung erwarteten EZB-Zinsentscheids hat sich der deutsche Aktienmarkt sehr volatil präsentiert, aber eine klare Richtungsentscheidung vermieden. Nach einem festeren Start in den Tag legte der DAX® den Rückwärtsgang ein und notierte nach dem EZB-Zinsentscheid zeitweise deutlich im Minus, nur um sich anschließend wieder zu erholen.

Angesichts der rekordhohen Inflation in der Eurozone hat die Europäische Zentralbank (EZB) im Rahmen des Zinsentscheids am Donnerstag den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte und damit stärker als jemals zuvor seit der Euro-Einführung angehoben. „Grund für den Beschluss des EZB-Rats ist, dass die Inflation nach wie vor deutlich zu hoch ist“, erläuterte die EZB in ihrem Statement zum Zinsentscheid. Lagarde betonte auf der Pressekonferenz, dass weitere Zinserhöhungen nötig seien, um die Inflation unter Kontrolle zu bekommen. Wie hoch der Zins letztlich erhöht werden müsse, wisse sie aber nicht. Man werde die Entscheidungen zu weiteren Zinserhöhungen datenabhängig von Sitzung zu Sitzung treffen, so Lagarde.

Unternehmen im Fokus

Der mRNA-Impfstoffhersteller BioNTech will an seinem Unternehmenssitz in Mainz rund 2.000 neue Stellen schaffen. Aktuell arbeiten rund 3.000 Mitarbeiter in Mainz, in den kommenden Jahren soll die Zahl auf rund 5.000 Beschäftigte steigen, heißt es. Auch an anderen Standorten will BioNTech die Beschäftigung laut Medienberichten ausbauen.

Wichtige Termine China – Verbraucherpreise August

USA – Lagerbestände Großhandel Juli (endgültig) Chart: DAX® Widerstandsmarken: 13.0091/13.051/13.104 Punkte Unterstützungsmarken: 12.688/12.629/12.603/12.390 Punkte

Der DAX® erreichte im Donnerstagshandel weder das Aufwärtsziel bei 13.051 noch das Abwärtsziel bei 12.629/12.603 Punkten, sondern sprang in dieser Range wild hin und her. Nach gutem Start geriet der Index zunehmend unter Druck, ehe ein bullisches Reversal in den US-Indizes auch dem deutschen Leitindex wieder Rückenwind bescherte.

Auf Prognosepfeile für morgen wird verzichtet. Die Kursmuster sehen alle dreiwellig aus, die Variantenvielfalt explodiert dadurch. Ein Wochenschluss innerhalb der Range käme nicht überraschend.