TAGESVORSCHAU: Termine am 08. September 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 08. September

TERMINE UNTERNEHMEN USA: Moderna, Research and Development Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 07/22 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 08/22 08:00 DEU: Arbeitskostenindex Q2/22 08:45 FRA: Handelsbilanz 07/22 13:00 DEU: IWH gibt Konjunkturprognose zum Herbst 2022 bekannt 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:10 USA: Rede von Fed-Chef Jerome Powell 17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) 21:00 USA: Konsumentenkredite 07/22 SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag - Fortsetzung der Haushaltswoche + 09.00 Etat Wirtschaft und Klimaschutz + 10.45 Etat Gesundheit + 12.30 Infektionsschutzgesetz/Corona-Regeln für den Herbst (siehe Planungseintrag «Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie - Bundestag berät Corona-Regeln für den Herbst») + 14.10 Etat Finanzen + 14.55 Etat Justiz + 16.40 Etat Arbeit und Soziales + 17.25 Etat Landwirtschaft + 19.10 Etat Bildung 09:00 DEU: Fortsetzung "Handelsblatt"-Bankentagung, als Redner werden u.a. erwartet: Bundesfinanzminister Christian Lindner (9.05 Uhr), Commerzbank-Chef Manfred Knof (9.30 Uhr), DZ-Bank-Co-Chef Riese (10.30 Uhr), JPMorgan-Manager Behr (10.50 Uhr). DSGV-Präsident Schleweis (13.00 Uhr). (Präsenz und digital) DEU: Energie Forum 2022 "Der Weg zur CO2-neutralen (Energie-) Wirtschaft" Schirmherr ist Prof. Dr. Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender - Ressort Energie des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW). Das Forum will die Impulse des Energieforums 2019 aufgreifen und vertiefen. Lingen 10:00 DEU: Konferenz zum Ukraine-Krieg auf der US-Airbase Ramstein mit Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) + 10.00 Eröffnung durch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin + 12.15 Statement von Ministerin Lambrecht und ihrer niederländischen Amtskollegin Kajsa Ollongren erwartet + 15.45 Abschlusspressekonferenz angekündigt 10:00 DEU: 4. Ostdeutscher Unternehmertag u.a. mit Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) und dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider, Potsdam Thema: Fachkräftemangel trotz Digitalisierung und Corona-Pandemie 11:00 DEU: Bundesvereinigung Bauwirtschaft, Pk zur Lage der Branche, Erwartungen für das restliche Jahr und Forderungen an die Politik, Berlin 11:30 DEU: Mündliche Verhandlung der Klage des Solarworld-Insolvenzverwalters gegen ehemalige Vorstandsmitglieder, Bonn 15:50 DEU: Außerordentliche Klausurtagung des saarländischen Ministerrats mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Anke Rehlinger (beide SPD) u.a. zu den aktuellen Herausforderungen durch die Energiekrise und der Strukturwandels im Saarland + 15.50 Pressestatement Scholz 17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht über den Prüfungsprozess für die nationalen Corona-Wiederaufbaupläne. Die Pläne sind Voraussetzung für die Auszahlung von EU-Hilfsgeldern.

