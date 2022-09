Umfrage zu Sommerurlaub 2022: Erholungsniveau fast wie vor Corona

HAMBURG (dpa-AFX) - In ihrem diesjährigen Sommerurlaub haben sich laut einer Umfrage fast so viele Menschen wie vor der Corona-Pandemie gut erholt. In einer Forsa-Studie für die DAK-Gesundheit bewerteten 83 Prozent der Befragten ihre Erholung mit "gut" oder "sehr gut". 2019 hatten 86 Prozent diese Antwort gegeben, 2020 waren es 80 und im vergangenen Jahr 81 Prozent gewesen.

Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Urlaubsreport der Krankenkasse weiter hervorgeht, erholten sich 16 Prozent der Befragten weniger gut oder gar nicht. In den beiden ersten Corona-Sommern hatte dieser Anteil jeweils 19 Prozent betragen, 2019 hatten 13 Prozent so geantwortet. Besonders häufig klagten die 30- bis 44-Jährigen über mangelnde Erholung (29 Prozent).

Als Grund für die ausgebliebene Erholung gaben 60 Prozent der Betroffenen an, sie hätten nicht richtig abschalten können. 28 Prozent machte die Hitze zu schaffen, 23 Prozent sagten, sie hätten sich wegen einer Erkrankung oder Verletzung nicht erholen können.

Von allen Befragten erkrankten oder verletzten sich 8 Prozent. Die häufigsten Erkrankungen waren Corona (36 Prozent) und Erkältung (32 Prozent). Unfälle standen an dritter Stelle (17 Prozent). Jüngere Menschen im Alter von 14 bis 29 Jahren waren besonders häufig von Krankheit oder Unfällen betroffen (16 Prozent)./bsp/DP/jha