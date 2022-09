DAX auf Monatshoch, EZB-Entscheid, Telekom & T-Mobile gefragt, Fresenius Ziel 92

Der DAX schaffte heute erneut den Sprung über die 13.000er-Marke. Nachdem gestern die EZB den Leitzins um 0,75 Basispunkte anhob und der Markt zunächst unter 12.700 rutschte, erholten sich die Kurse im Gleichklang mit dem Aufschwung der US-Börsen wieder. Per Saldo war der DAX gestern unverändert, doch heute kam die Fortsetzung des Reversals und brachte neuen Schwung in die Börsenwoche. Mit der Überschreitung der gestrigen Hochs lief der Index sehr schnell zur Kurslücke von vor einer Woche und hatte dann erneute Kauforders abgearbeitet. Im Hoch standen wir bei 13.120 Punkten und damit kurz vor dem Vorwochenhoch.

Wie ist die Situation und das Konzept der EZB zu beurteilen? Darauf blickt Andreas Bernstein im heutigen Video.

Aus Sicht der Aktienanleger ist die Deutsche Telekom wieder spannend: sie notiert am Jahreshoch und kann auf eine sehr gute Leistung der US-Tochter T-Mobile US verweisen. Diese Tochter ist nun der wertvollste Mobilfunkanbieter der USA und verweist mit einer Marktkapitalisierung von 179 Milliarden US-Dollar auf die folgenden Ränge. Dies schauen wir uns ebenso an wie das Chartbild und den Grund für diese Bewertung. Damit einher geht ein schneller Verkauf der Festnetzsparte aus der ehemaligen Sprint-Übernahme, sowie ein Aktienrückkaufprogramm in den USA.

Bei Fresenius SE macht heute eine Einschätzung der SerocGen die Runde, welche ein Kursziel von 92 Euro suggeriert. Wie kommt es dazu und wie reagiert die Tochter FMC darauf? Auch dies ist heutiges Thema.

Mit Blick auf die bereits veröffentlichten Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag. An der Wall Street findet feiertagsbedingt kein Handel statt.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.

