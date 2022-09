DAX® - Besonderes Kursmuster – besondere Auswirkungen

Über eine zu geringe Schwankungsbreite können sich Anlegerinnen und Anleger beim DAX® gestern nicht beschweren. Schließlich lagen zwischen dem Tagestief (12.689 Punkte) und dem –hoch bei 13.009 Punkten mehr als 300 Punkte. Da die jeweiligen Extrempunkte – wie am Vortag bereits – außerhalb der Grenzen vom Mittwoch bzw. Dienstag lagen, entsteht sogar ein doppelter „outside day“. Dieses besondere Verhaltensmuster ist extrem selten und liefert möglicherweise für heute die entscheidende Orientierungshilfe. Auf Basis der DAX®-Daten von 1994 bis September 2021 gab es lediglich 25 solche doppelten Außenstäbe. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen am Folgetag betrug dabei 64 % und mit +0,12 % liegt auch die Durchschnittsperformance signifikant höher als an einem x-beliebigen Handelstag. Zum zweiten Mal in dieser Woche steht zudem eine „Hammer“-Umkehrkerze zu Buche. Das Lösen vom Tagestief unterstreicht die Ambitionen der Bullen. Charttechnisch kommt in diesem Kontext den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 13.050 Punkten eine wichtige Rolle zu, denn ein Spurt über diese Schlüsselhürde würde den laufenden Stabilisierungsprozess abschließen und eine kurzfristige Bodenbildung entstehen lassen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.