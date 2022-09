Dax nimmt neuen Anlauf in Richtung 13.000 Punkte

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Einen Tag nach der deutlichen Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) zeigt sich der deutsche Aktienmarkt von seiner freundlichen Seite. Der Dax nahm am Freitagmorgen einen neuen Anlauf in Richtung der Marke von 13.000 Punkten und notierte nach den ersten Handelsminuten um 0,46 Prozent im Plus bei 12.963,58 Zählern.

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte wenige Minuten nach der Eröffnung noch deutlicher vor, mit plus ein Prozent auf 25.377,72 Punkte. Auch auf europäischer Bühne ging es in der Frühe nach oben, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand knapp ein halbes Prozent höher.