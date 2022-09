Werbung

Industriegashersteller, wie Linde, profitierten massiv von der konjunkturellen Belebung in vielen Schlüsselmärkten im Zuge des Wirtschafts-Ramp-Ups nach der Coronapandemie. Mittelfristig bieten sich für Linde und andere Schwergewichte in diesem Segment dank der Energiewende neue attraktive Chancen. Vor allem der von der EU forcierte Ausbau der Erzeugerkapazitäten für grünen Wasserstoff bietet Linde exzellente Wachstumschancen, zumal man sich in diesem Segment als einer der technologisch führenden Anbieter bei Großanlagen zur Produktion des CO2-neutralen Energieträgers gute Chancen auf neue Großaufträge ausrechnen kann.

Linde – Übergang zur Wasserstoffwirtschaft eröffnet attraktive Langfrist-Story!

Grüner Wasserstoff soll Schlüsselrolle bei Energiewende spielen!

Der Russland-Ukraine-Konflikt sorgt für einen Paradigmenwechsel in der europäischen Energiepolitik. Um die starke Abhängigkeit vieler EU-Staaten von russischen Kohle-, Erdgas- und Ölimporten zu verringern, soll der Energiebedarf in der Europäischen Gemeinschaft mittelfristig vor allem durch den Ausbau der Ökostromkapazitäten rund um Wind-, Solar und Wasserkraft und den Einsatz von LNG oder Methan gedeckt werden. Die Blaupause liefert das erst vor wenigen Monaten von der EU vorgelegte RePowerEU-Programm, in dem die Europäische Union ihre Strategie zur Umsetzung dieses ehrgeizigen Vorhabens skizziert. Eine Schlüsselrolle soll hierbei auch der verstärkte Einsatz von grünem Wasserstoff spielen, womit man vor allem die Erdgasimporte aus Russland kompensieren will. Damit eröffnen sich für Linde mittelfristig vielversprechende Perspektiven. Denn bis 2030 will die EU mehr als die Hälfte der russischen Erdgasimporte durch grünen Wasserstoff ersetzen, wobei bis dahin rund 20 Millionen Tonnen des CO2-neutralen Energieträgers zur Verfügung stehen sollen.

Linde deckt gesamte Wertschöpfungskette bei grünem Wasserstoff ab!

Die Konzerntochter Linde Engineering deckt mit ihrem Portfolio, die gesamte Wertschöpfungskette, von der Produktion über die Lagerung bis hin zur Distribution von grünem Wasserstoff, ab. Damit ist man gut aufgestellt, um von den milliardenschweren Investitionen der EU in den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft profitieren zu können. Auch beim Ausbau der Wasserstofftankstelleninfrastruktur spielt Linde eine Schlüsselrolle. Knapp die Hälfte aller weltweit installierten Wasserstofftankstellen basieren auf dem Knowhow von Linde. Als einer der Schlüsselakteure des Konsortiums H2 MOBILITY Deutschland, das sich den Aufbau eines flächendeckenden Netzwerks mit Wasserstofftankstellen in Deutschland zur Aufgabe gemacht hat, treibt Linde gemeinsam mit weiteren hochkarätigen Industriepartnern, wie OMV, Total Energies und Air Liquide, den Wasserstofftankstellen-Netzwerkausbau in Deutschland und Europa weiter voran.

Linde ist ein gefragter Partner bei der Realisierung von Wasserstoffprojekten in der Industrie!

Eine führende Marktposition nimmt Linde bei so genannten PEM-Elektrolyseuren ein, die im Vergleich zu herkömmlichen Elektrolyseverfahren über einen besonders hohen Wirkungsgrad bei der Wasserstoffproduktion aufweisen. Dies macht Linde zu einem gefragten Partner bei der Realisierung von industriellen Großprojekten zur Herstellung von grünem Wasserstoff. So erhielt Linde Engineering vom norwegischen Düngemittelhersteller Yara einen Großauftrag zur Lieferung einer PEM-Elektrolyseanlage mit einer Gesamtleistung von 24 MW. Mit einer Produktionskapazität von 10 Tonnen liefert die Anlage genügend Wasserstoff, um ab Mitte 2023 am Yara-Standort in Porsgrunn jährlich 20.500 Tonnen Ammoniak herzustellen. Dadurch werden die CO2-Emissionen bei der Ammoniakproduktion jährlich um knapp 41.000 Tonnen verringert. Auch der Chemiekonzern BASF setzt bei der Umsetzung seiner Dekarbonisierungsstrategie auf die Expertise von Linde. So hat man mit dem Industriegashersteller einen langfristigen Liefervertrag für grünen Wasserstoff vereinbart. Produziert wird der CO2-neutrale Energieträger mit Hilfe einer neuen Wasserstoffproduktionsanlage am französischen Linde-Standort Chalampé, die Mitte 2024 in Betrieb gehen soll. Ein weiterer bedeutender Referenzauftrag für Linde Engineering stammt vom Halbleiterhersteller Infineon. So errichtet der Industriegase- und Anlagenbauer im österreichischen Villach eine PEM-Elektrolyseuranlage mit einer Gesamtkapazität von 2 Megawatt, mit der das Ende 2021 in Betrieb genommene neue Infineon-Werk in Österreich mit grünem Wasserstoff versorgt werden soll. Aufgrund seiner Expertise bei der Errichtung schlüsselfertiger Anlagen zur Produktion von grünem Wasserstoff hat Linde gute Chancen, in diesem attraktiven Wachstumsmarkt ganz vorne mitzumischen. Grüner Wasserstoff wird als CO2-neutraler Energieträger beispielsweise für die klimaneutrale Produktion von Stahl oder als Treibstoffalternative für Nutzfahrzeuge mittelfristig stark an Bedeutung gewinnen, weshalb Marktforscher von Vantage Market Research in diesem Segment bis 2028 von Zuwachsraten von durchschnittlich 48,19 % erwarten.

Linde überraschte mit erneuter Prognoseanhebung!

Trotz des nach wie vor herausfordernden Marktumfelds und der Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts sowie der Lockdowns in China rechnet Linde für das laufende zweite Halbjahr nicht zuletzt dank der soliden Aussichten in Schlüsselmärkten, wie Europa und Nordamerika, und weiteren Preiserhöhungen mit einer dynamischeren Ergebnisentwicklung. Nach dem besser als erwarteten Abschneiden im ersten Halbjahr rechnet Linde nun für 2022 mit einem bereinigten EPS in der Spanne von 11,73 bis 11,93 USD. Damit revidierte Linde seine Prognose beim Nettogewinn erneut nach oben, nachdem man bereits nach der starken Performance im Auftaktquartal sein Gewinnziel für 2022 von 11,55 bis 11,85 USD auf 11,65 bis 11,90 USD angehoben hatte. Da Linde als vollstufiger Anbieter alle Segmente (PEM-Elektrolyseure für großtechnische Anlagen, Wasserstofftankstellen, Speicher u.v.m.) abdeckt, sollte Linde Engineering langfristig vom Wasserstofftrend profitieren. Da gleichzeitig der Anteil der Wartungs- und Serviceerlöse für installierte Großanlagen mittelfristig deutlich zulegen dürfte, wird sich auch die Profitabilität in diesem Segment deutlich verbessern.

Linde bietet attraktive Langfrist-Story!

Trotz des zyklischen Charakters im Kerngeschäft mit Industriegasen bietet Linde eine attraktive Langfrist-Story, zumal Linde dank seiner Kompetenz im Bereich Anlagenbau mittelfristig massiv von schärferen Umweltstandards in der Industrie und der laufenden Klimawende profitieren wird. Linde ist schon jetzt ein gefragter Partner bei der Realisierung von Dekarbonisierungslösungen für Industrieanlagen. Gemeinsam mit Siemens Energy entwickelt man Anlagelösungen zur Dekarbonisierung von petrochemischen Anlagen auf Basis der Steamcracking-Technologie von Linde Engineering, mit denen sich gleichzeitig die Betriebskosten nachhaltig optimieren lassen. Aufgrund schärferer Umweltstandards und steigender CO2-Abgaben für Unternehmen bieten sich für Linde Engineering in diesem Zusammenhang mittelfristig exzellente Chancen, zumal man hier mit passenden schlüsselfertigen Lösungen, etwa für Chemieunternehmen oder die Stahlindustrie, inklusive passender Services im Portfolio hat. Als Gamechanger dürfte sich für die Engineeringsparte von Linde der von der EU massiv geförderte Übergang zur Wasserstoffwirtschaft erweisen. Grüner Wasserstoff wird als CO2-neutraler Energieträger beispielsweise für die klimaneutrale Produktion von Stahl oder als Treibstoffalternative für Nutzfahrzeuge mittelfristig stark an Bedeutung gewinnen.

Stand: 09.09.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion