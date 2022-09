MÜNCHENER RÜCK - Weitere Rallychance direkt am Kursziel

Münchener Rück. (Munich Re) AG - WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Kurs: 256,500 € (XETRA)

Nach einem steilen Anstieg im März war die Aktie der Münchener Rück in den Monaten Mai bis Mitte Juli in eine Seitwärtsbewegung unterhalb der Hürde bei 232,55 EUR eingeschwenkt. Anfang Juli hatten die Käufer die Chance auf einen Ausbruch über die Hürde und damit auf eine übergeordnete Trendwende noch vergeben. Doch schon einen Monat später gelang der erwartete Sprung über die Hürde, der nach einem Zwischenstopp bei 242,10 EUR und einem bullischen Rücklauf schon Anfang September an den anvisierten Widerstand bei 249,20 EUR führte. Diese Marke wurde am Mittwoch überschritten und damit das nächste Kaufsignal ausgebildet, das im gestrigen Handel zu einem Anstieg an das Kurszielcluster von 256,75 bis 258,40 EUR führte.

Sogar der sofortige Ausbruch über 258,40 EUR ist möglich

Dieser Bereich ist insofern wichtig, da dort nicht nur das 100 %-Projektionsziel der Märzrally erreicht wird, sondern auch das 100 %-Projektionsziel des Anstiegs seit Ende Juli. Ein kurzfristiges Abbremsen an diesem Bereich und eine leichte Korrektur in Richtung 249,20 EUR wären daher nicht verwunderlich. Ausgehend von dieser Marke dürfte sich der Aufwärtstrend allerdings in Richtung des Widerstands bei 269, 30 EUR und darüber gegebenenfalls bis 273,00 EUR ausdehnen. Gelingt den Bullen dagegen der direkte Ausbruch über 258,40 EUR, sollten genannte Marken ohne weitere Korrekturen zügig erreicht werden.

Der Aufwärtstrend und mit ihm verbundene Rallychancen ist solange intakt, als die Unterstützung bei 246,35 EUR nicht unterschritten wird. Erst bei einem Bruch käme es zu Abgaben unter 242,10 in Richtung 232,55 EUR.

