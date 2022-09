Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zur Leitzinserhöhung der EZB

LEIPZIG (dpa-AFX) - 'Leipziger Volkszeitung' zur Leitzinserhöhung der EZB

Die Europäische Zentralbank braucht jetzt eine neue Demut. Auch die gigantische EZB kann ökonomische Grundregeln nicht übersteigen. Allein mit dem Drucken neuer Banknoten hat noch niemand eine Finanzkrise bewältigt. Auch muss die EZB schneller werden bei der Anpassung an aktuelle Krisen. Ein Blick zurück auf Datenreihen aus Zeiten, in denen alles gut ging, hilft niemandem. Zugleich aber muss die europäische Politik ihre eigene Verantwortung sehen. Jahrelang war es sehr bequem, Probleme aller Art durch mehr Geld von der EZB lösen zu können. Inzwischen sollten besonders jene, die auf diese Art sozial Benachteiligten hatten helfen wollen, dazugelernt haben. Niemand ist so sehr auf stabiles Geld in seiner Tasche angewiesen wie der vermögenslose kleine Mann./yyzz/DP/zb