TAGESVORSCHAU: Termine am 09. September 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 09. September

TERMINE UNTERNEHMEN USA: Nike, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Erzeugerpreise 08/22 03:30 CHN: Verbraucherpreise 08/22 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland und Bundesländer) 08/22 08:00 DEU: Beschäftigte und Umsatz im Handwerk (vorläufige Ergebnisse) Q2/22 08:45 FRA: Industrieproduktion 07/22 09:00 AUT: Industrieproduktion 07/22 11:00 GRC: Verbraucherpreise 08/22 11:00 GRC: Industrieproduktion 07/22 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 07/22 (endgültig) 16:00 USA: Fed-Präsident von Chicago, Evens, hält eine Rede 18:00 RUS: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 18:00 RUS: Verbraucherpreise 08/22 EUR: Moody's Ratingergebnis Moldawien, Montenegro EUR: S&P Ratingergebnis Malta, Portugal, Ukraine, Norwegen EUR: Fitch Ratingergebnis Finnland, Niederlande SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundestag - Generaldebatte mit Rede von Bundesarbeitsminister Heil (ca 09.00), Schlussrunde Haushalt + 09.00 Etat Inneres und Heimat + 10.45 Schlussrunde der Haushaltspolitiker 09:00 DEU: Verkündungstermin im Fall der Zivilklage eines Biobauern aus Detmold gegen Volkswagen auf Unterlassung "übermäßiger" CO2-Emissionen 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals gegen zwei angeklagte frühere Banker, Wiesbaden 10:00 EUR: Sondertreffen der EU-Energieminister. Die für Energie zuständigen EU-Minister treffen sich, um über Notfallmaßnahmen wegen der stark angestiegenen Energiepreise zu beraten. In einem ersten Diskussionspapier schlägt die EU-Kommission vor, Stromsparmaßnahmen einzuführen und die übermäßigen Gewinne von bestimmten Stromproduzenten abzuschöpfen. 13:00 DEU: Premierenfahrt des Wasserstoffzugs Mireo Plus H und erste Betankung mit mobiler Wasserstofftankstelle mit Bahnchef Richard Lutz und Siemens-Chef Roland Busch, Wegberg-Wildenrath 15:00 DEU: Empfang EU-Ratspräsident Charles Michel bei Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gespräch zu aktuellen europäischen Fragen +16.15 Pressebegegnung CSZ: Informelles Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der EU in Prag - 1. Tag 11.30 Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde HINWEIS KOR: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi