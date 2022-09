Tesla: Glänzender Chart

Tesla hat im August 76.965 in China hergestellte Fahrzeuge abgesetzten können, die ist fast dreimal so viel wie vor einem Monat. Zeitgleich exportierte das Unternehmen im August gut 42.463 Einheiten vom Typ Model 3 und Model Y aus China, wie die China Passenger Car Association (CPCA) mitteilte.

Ein Blick auf den Kursverlauf der Aktie zeigt dabei in den Sommermonaten die Etablierung eines Bodens im Bereich von 219,00 US-Dollar, die letzten Wochen über fand sich die Tesla-Aktie in einem eindeutigen Aufwärtstrend wieder. Bislang fällt die Kursbewegung allerdings nur einwellig aus, wodurch eine zweite Kaufwelle nach Beendigung der laufenden Konsolidierung stark zu vermuten ist und vielversprechende Handelsansätze bieten dürfte.

Zuletzt sehr fest

Tesla startete am Freitag mit einer deutlichen Kurslücke zum Donnerstagsschlusskurs und bekräftigt damit eine mögliche Auflösung der zurückliegenden Abschlagsserie. Damit könnte die Konsolidierung ein jähes Ende finden und weiteres Potenzial an die Sommerhochs bei 314,67 US-Dollar freisetzen. Darüber könnte es dann auch schon wieder an eine seit Ende November letzten Jahres bestehende Abwärtstrendlinie um 343,00 US-Dollar weiter rauf gehen. Ein bärisches Szenario ist aufgrund der aktuellen Entwicklung wenig wahrscheinlich, vollständigkeitshalber würde der Aktie unterhalb von 265,74 US-Dollar ein Abschlag zurück auf 250,35 US-Dollar drohen.