DAX: Bereit für nen Aufschwung?

Der Deutsche Aktienindex DAX beendete die abgelaufene Handelswoche versöhnlich und konnte sich oberhalb der Marke von 13.050 Punkte im regulären Xetra-Handel etablieren. Zeitgleich dürfte nun eine dreiwellige Korrektur der letzten Wochen beendet worden sein. Ein sehr ähnliches Bild zeigt sich auch bei den US-Indizes, allerdings sehr viel eindeutiger.

Dies könnte für die nächsten Tage kurzzeitiges Aufwärtspotenzial für den DAX zunächst in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei derzeit 13.255 Punkten bedeuten, darüber wäre ein Folgeanstieg an rund 14.000 Punkte möglich.

Aus der Schiebezone der letzten Monate würde der DAX dadurch allerdings noch nicht austreten. Erst oberhalb von 14.300 Punkten wird größeres Aufwärtspotenzial an die einstige Unterstützung aus 2021 um 14.818 Punkten freigesetzt. Für einen unerwartet raschen Rückfall unter die Septembertiefs von 12.603 Punkten würde ein zeitnaher Test der Jahrestiefs bei 12.390 Zählern anstehen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Montag mit vorläufigen Zahlen zu Werkzeugmaschinenaufträgen aus August vorgelegt, ab 10:00 Uhr geht es mit Italiens Industrieproduktion aus Juli weiter. Erst am Dienstag werden wieder ZEW-Konjunkturdaten per September Deutschlands und der EWU entsprechende Impulse liefern.