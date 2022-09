Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Personalie

Guido Fürer, Group CIO von Swiss Re, geht nach 25 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand



12.09.2022 / 09:45 CET/CEST



Zürich, 12. September 2022 – Guido Fürer, Group Chief Investment Officer und Country President Schweiz von Swiss Re, hat sich entschieden, zum 31. März 2023 in den Ruhestand zu treten, nachdem er 25 Jahre für das Unternehmen tätig war und ein ganzes Jahrzehnt lang als Group CIO fungierte. Guido Fürer, Group Chief Investment Officer von Swiss Re: «Nach einer 35-jährigen, erfüllenden Karriere in der Finanzbranche möchte ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und mich meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten in verschiedenen Stiftungsräten widmen.» Christian Mumenthaler, Chief Executive Officer von Swiss Re: «Wir respektieren Guidos Entscheidung und werden ihn und sein unermüdliches Engagement für das Unternehmen vermissen. Guido hat das Ansehen von Swiss Re als einem der Eckpfeiler des Schweizer Finanzplatzes kontinuierlich gestärkt.» Sergio Ermotti, Verwaltungsratspräsident von Swiss Re: «Im Namen des Verwaltungsrats von Swiss Re danke ich Guido Fürer für seinen sehr grossen Beitrag zum Erfolg der Gruppe in den letzten 25 Jahren. Ich wünsche ihm für seine zukünftigen Aufgaben alles Gute. Bis zum tatsächlichen Übergang wird Guido Fürer dem Unternehmen weiterhin mit vollem Einsatz und Engagement zur Verfügung stehen. Seine Leidenschaft für die Leistung seines Teams und des Unternehmens wird uns helfen, einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.» Für weitere Fragen, bitte kontakten Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com.

Mit diesem Link gelangen Sie zur Swiss Re Webseite: Swiss Re.com. Swiss Re

