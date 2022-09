Mercedes Benz: Trendwechsel

Ein erfolgreicher Ausbruch mindestens über 60,00 Euro würde die Annahme eines Kaufsignals mit vorläufigen Zielen um den EMA 200 sowie den Augusthochs um 61,66 Euro stützen. Aber erst darüber dürfte der Bereich zwischen 64,00 und 68,00 Euro in Angriff genommen werden und würde sich für ein längerfristiges Investment anbieten. Ein Rückfall unter den EMA 50 sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden, Abschläge zurück auf die Septembertiefs bei 53,23 Euro kämen in diesem Szenario nicht überraschend.

Aktuell befindet sich Mercedes-Benz immer noch in einem intakten Abwärtstrend, allerdings deuten die jüngsten Verlaufstiefs oberhalb der Sommertiefstände auf einen Trendwechsel hin. Zudem gelang es zu Beginn dieser Handelswoche den EMA 50 bullisch zu kreuzen, nun dürften sich Anleger an einem Ausbruch aus dem laufenden Abwärtstrend versuchen. Im Erfolgsfall könnte dies ein kurzzeitiges Kaufsignal generieren.

Fazit

Ein erfolgreiches Kaufsignal geht erst ab 60,00 Euro bei der Mercedes-Benz-Aktie einher, Zugewinne an den EMA 200 sowie die Augusthochs bei 61,66 Euro kämen dann ins Spiel. Aber erst darüber dürfte Mercedes-Benz weiteres Kurspotenzial an 68,00 Euro erfahren. Durch ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD81TA ergibt sich vom gegenwärtigen Standpunkt aus eine maximale Renditechance von 140 Prozent. Rechnerische Ziele im Schein wurden bei 0,81 und 1,44 Euro ermittelt. Als Stopp-Niveau sollte aber der EMA 50 nicht überschritten werden, dies käme einem Ausstiegskurs im Schein von 0,49 Euro gleich. Als Anlagehorizont sind je nach Investment nur wenige Tage bis Wochen anzunehmen.