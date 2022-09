Rheinmetall: 5. Wasserstoff-Auftrag in trockenen Tüchern

Rheinmetall steht auf zwei Beinen: Die Rüstung und die Zulieferung für die Automobilindustrie, in der jetzt ein Auftrag im unteren zweistelligen Millionen-Bereich an Land gezogen wurde. Konkret geht es um Brennstoffzellen. Weitere positive Nachricht: Das ist schon der fünfte Auftrag in diesem Segment. Im Klartext: Auch Rheinmetall will am Wasserstoff-Boom mitverdienen.

Wer der Kunde ist, ist aber unbekannt. Rheinmetall hat nur mitgeteilt, es handle sich um einen europäischen Kunden aus dem industriellen Bereich.

Rheinmetall ist überzeugt: Der Auftrag zeige das große Potenzial, das Wasserstoff habe. Der Düsseldorfer MDax-Konzern will mit seinem Kunden eng zusammenarbeiten, um Lösungen zu entwickeln, die tragfähig sind. Rheinmetall betonte aber auch, dass man auch in ständigen Gesprächen mit anderen Kunden befinde, um der Brennstoffzellentechnologie zum Durchbruch zu verhelfen und so das eigene Geschäftspotenzial zu erweitern.

Die Aktie liegt heute mit knapp 2,1 Prozent im Plus. Dies ist aber eher auf den bullishen Markt zurückzuführen, als auf den Auftrag. Dennoch bleibt die Aktie interessant – gerade weil Rheinmetall auch in der Wasserstoff-Technik aktiv ist.