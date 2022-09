Swiss Re erwartet steigende Preise für Rückversicherung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re rechnet angesichts der geopolitischen Spannungen, der globalen Wirtschaftsentwicklung und des Klimawandels mit einer verstärkten Nachfrage nach Versicherungsschutz.

Höhere Risiken und die steigende Nachfrage dürften sich in steigenden Tarifen niederschlagen, teilte der Konzern aus Zürich am Monatag anlässlich des traditionellen Monte-Carlo-Branchentreffens mit. Swiss Re bekräftigte, dass Geschäft mit der Versicherung von Naturkatastrophenschäden weiter ausbauen und diversifizieren zu wollen. Der Konzern rechnet nach eigenen Schätzungen damit, dass der Rückversicherungsmarkt im Bereich Naturkatastrophen in den nächsten vier Jahren auf ein Volumen von rund 48 Milliarden Dollar wachsen wird von derzeit 35 Milliarden.

Münchener Rück

Branchenprimus Münchener Rück erwartet ebenfalls weiter steigende Preise für Rückversicherungsschutz.

