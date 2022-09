TAGESVORSCHAU: Termine am 12. September 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 12. September

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Swiss Re, Mitteilung zu Rückversicherer-Treffen, Monte Carlo 08:00 DEU: Hannover Rück, Pk anlässlich Rückversicherer-Treffen, Monte Carlo 08:00 GBR: AB Foods, Pre-close Trading Update 22:05 USA: Oracle, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auswirkungen des "Tankrabatts": Benzin- und Dieselpreise in Deutschland und der EU, Juni - August 2022 08:00 DEU: Außenhandel (detaillierte Ergebnisse), 07/22 08:00 DEU: Insolvenzen, 1. Halbjahr 2022 + Trendindikator für August 2022 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 08/22 (vorläufig) 08:00 GBR: Industrieproduktion 07/22 08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 07/22 08:00 GBR: BIP 07/22 09:00 ESP: Industrieproduktion 07/22 09:00 TUR: Leistungsbilanz 07/22 10:00 ITA: Industrieproduktion 07/22 10:30 DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Herbst-Konjunkturprognose 12:00 FRA: OECD Frühindikator SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Pressegespräch Deutscher Derivate Verband (DDV) mit Vorstellung Studie zu Kosten von strukturierten Wertpapieren + 10.00 Deutscher-Derivate-Tag 2022 u.a. mit Ex-Bundesfinanzminister Peer Steinbrück 09:30 DEU: Buchvorstellung Deutsche Bundesbank: "20 Jahre Euro - Die Zukunft unsere Geldes" mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Johannes Beermann, dem Frankfurter Wirtschaftsprofessor Volker Wieland, Ex-EZB-Chefvolkswirt Otmar Issing, dem Mit-Entwickler der Euro-Banknoten, Antti Heinonen, sowie Julia Pitters, Professorin für Wirtschaftspsychologie und Trendforscherin 10:00 DEU: Hybrid-Pk Gesamtverband der Versicherer zum Grünbuch Alternde Gesellschaft 10:00 DEU: Pk Maschinenbauverband VDMA zum Start der Messe drinktec 2022 10:00 DEU: Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik 12:30 DEU: Informationsveranstaltung Bafin (digital): "Neuausrichtung des bankaufsichtlichen Meldewesens". Der Exekutivdirektor der Bankenaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Raimund Röseler, und Karlheinz Walch, Zentralbereichsleiter Banken und Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank, informieren über die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie. DEU: Veröffentlichung der Studie "Hartz-Plus" zur Wirkung von Sanktionen DEU: Abschluss des zweitägigen Besuchs von Israels Regierungschef Jair Lapid in Berlin 17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Prüfbericht zur Beschaffung von Corona-Impfstoff durch die EU DEU: Baltic Sea Conference - Erschließung sämtlicher Offshore-Wind Potenziale in Nord- und Ostsee und eine gesamteuropäische Vernetzung SWE: Nach der Parlamentswahl in Schweden RUS: Nach den Regionalwahlen in Russland. In vielen Regionen des flächenmäßig größten Landes werden Gouverneure und neue Gebietsparlamente gewählt. USA: Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference u.a. mit Universal Music, T-Mobile US, Visa, IBM, Verizon, Ebay (bis 15.9.22) HINWEIS HKG / KOR / CHN: Feiertag, Börsen geschlossen

