Danaher - Einstiegschance bei einem Dauerbrenner?

In der vergangenen Dekade boten Rückschläge an die 38-Wochen-Linie (akt. bei 275,55 USD) oftmals gute Einstiegsgelegenheiten bei der Danaher-Aktie. Auch dieses Mal? Die Rückeroberung der beschriebenen Glättung liefert zumindest schon mal einen ersten Hinweis. Aber auch andere charttechnische Faktoren deuten in diese Richtung. So kann die Atempause seit Jahresbeginn unter dem Strich als (aufwärts-)trendbestätigende Flagge interpretiert werden (siehe Chart). Gleichzeitig bildet sich derzeit möglicherweise eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. In diesem Zusammenhang würde ein Spurt über die Hochs von April und August bei 303/304 USD dieses Muster abschließen und somit für ein weiteres Ausrufezeichen sorgen. Rein rechnerisch eröffnet sich im Erfolgsfall ein Anschlusspotenzial von rund 70 USD – unter dem Strich sogar ausreichend, um mittelfristig neue Rekordstände oberhalb der Marke von 334 USD zu realisieren. Die ehemalige, obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 261 USD) bietet sich indes als Stop-Loss an. Auf dieser Basis können Anlegerinnen und Anleger neue Long-Engagements absichern.

Danaher (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Danaher

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

